“LA BORGHESIA HA ANCORA PAURA DI NOI”. LA DELIRANTE INTERVISTA DI GERALDINA COLOTTI, BRIGATISTA NÉ DISSOCIATA, NÉ PENTITA: “GLI ARRESTI IN FRANCIA? UN USO DELLA MAGISTRATURA CONTRO I MOVIMENTI E UN MESSAGGIO RIVOLTO AI GIOVANI: NON CI PROVATE A FARE LA RIVOLUZIONE” – “IO SONO UNA RIVOLUZIONARIA, NON UNA TERRORISTA. IL TERRORISMO IN ITALIA È STATO QUELLO FASCISTA E STRAGISTA” – E LE VITTIME? NON SI È TRATTATO DI UNA FACCENDA DI VITTIME E DI CARNEFICI, MA DI UNA GUERRA DI CLASSE, DI UNO SCONTRO PER IL POTERE” (SPARARE ALLE SPALLE DELLE PERSONE NON E’ SCONTRO PER IL POTERE MA ROBA DA VOLGARI ASSASSINI)