beppe convertini anna falchi beppe convertini
DOGE FLASH! LA COPPIA ANNA FALCHI-BEPPE CONVERTINI CONFERMATA ANCHE QUESTA ESTATE SULLA RETE AMMIRAGLIA DEL SERVIZIO PUBBLICO. DOPO LA TRASMISSIONE TRASH-CULT “C’E’ TEMPO PER…”DELLO SCORSO ANNO I DUE PICCIONCINI SARANNO I PROTAGONISTI ESTIVI DEL WEEK-END DI RAI1-
“LA BORGHESIA HA ANCORA PAURA DI NOI”. LA DELIRANTE INTERVISTA DI GERALDINA COLOTTI, BRIGATISTA NÉ DISSOCIATA, NÉ PENTITA: “GLI ARRESTI IN FRANCIA? UN USO DELLA MAGISTRATURA CONTRO I MOVIMENTI E UN MESSAGGIO RIVOLTO AI GIOVANI: NON CI PROVATE A FARE LA RIVOLUZIONE” – “IO SONO UNA RIVOLUZIONARIA, NON UNA TERRORISTA. IL TERRORISMO IN ITALIA È STATO QUELLO FASCISTA E STRAGISTA” – E LE VITTIME? NON SI È TRATTATO DI UNA FACCENDA DI VITTIME E DI CARNEFICI, MA DI UNA GUERRA DI CLASSE, DI UNO SCONTRO PER IL POTERE” (SPARARE ALLE SPALLE DELLE PERSONE NON E’ SCONTRO PER IL POTERE MA ROBA DA VOLGARI ASSASSINI)
VIDEO! "NON CI SARA’ NESSUNA ESTRADIZIONE DEI TERRORISTI ARRESTATI A PARIGI" – MUGHINI, SOLLECITATO DA FULVIO ABBATE, SI DICE SICURO CHE SOFRI NON SIA IL MANDANTE DELL’OMICIDIO CALABRESI: “SI TROVAVA A NAPOLI DOVE STAVA IMPIANTANDO UN GIORNALE MERIDIONALISTA CHE SI CHIAMAVA “MO’ CHE IL TEMPO SI AVVICINA” E IO NE ERO IL DIRETTORE RESPONSABILE. MI E’ COSTATO QUALCOSA COME 26 PROCESSI…” - IL MANIFESTO DELLA RIVISTA:VIDEO
"ARRIVATI ALLA VILLA DI CIRO GRILLO NESSUNO ERA UBRIACO. POI LA VODKA E GLI STUPRI" - LA VERSIONE DELLE RAGAZZE SULLA NOTTE IN CASA DEL FIGLIO DEL GARANTE DEL M5S - UNA DELLE DUE GIOVANI: "DOPO LA PRIMA VIOLENZA HO PENSATO DI SCAPPARE, POI MI HANNO COSTRETTA A BERE" – UNO DEI RAGAZZI, VITTORIO, RESPINGE LE ACCUSE. NON RIUSCENDO A FINIRE UNA BOTTIGLIA DI VODKA, SAREBBE STATA LA RAGAZZA A LANCIARE LA SFIDA AL GRUPPO PER... - POI IL SESSO DI GRUPPO CONSENZIENTE CHE LA RAGAZZA, INVECE, DENUNCIA COME STUPRO. IL FILMATO..
LA ROMA RIASSUME TUTTI I DIFETTI DEL CALCIO ITALIANO: L’ILLUSIONE GIOCHISTA, LA CONDIZIONE ATLETICA IMBARAZZANTE, I TANTI INFORTUNI (FONSECA HA AMMESSO: “ABBIAMO FATTO ERRORI CON VERETOUT E SPINAZZOLA”), I TROPPI "VECCHI" A BILANCIO (L'INDEBITAMENTO NETTO DEL CLUB GIALLOROSSO È PARI A 265,5 MILIONI DI EURO). L’ANNO PROSSIMO SI CAMBIA: IN PANCHINA ARRIVA SARRI (UN ALTRO PROFETA DEL "BEL GIUOCO", ANNAMO BENE…)
CAFONALINO – COLAZIONE IN VILLA DA MARISELA PER FESTEGGIARE IL LIBRO DI MONSIGNOR GIULIO DELLAVITE DAL TITOLO CHE E’ TUTTO UN PROGRAMMA: “RIBELLARSI” - DA MARINA CICOGNA, IN TOTAL WHITE, A RENATO FARINA, DALLA REDIVIVA ANNA LA ROSA ALL'IMMARCESCIBILE ANNA COLIVA: ECCO CHI C’ERA – MARISELA: "SICCOME ANCH'IO MI RIBELLO A TUTTA QUESTA DEPRESSIONE CHE CI CIRCONDA, HO VOGLIA, CON LA DOVUTA PRUDENZA, DI…"
SOGNI UN'ESTATE IN TOPLESS? ECCO LA MAPPA DEI PAESI IN CUI E' POSSIBILE DENUDARSI AL SOLE E QUELLI IN CUI INVECE E' TASSATIVAMENTE VIETATO - IN ITALIA, REGNO UNITO E SPAGNA VIA LIBERA ALLA NUDITA' - LA MAPPA E' STATA GENERATA DA UN MARCHIO DI BIANCHERIA INTIMA INCROCIANDO LE LEGGI NAZIONALI CON LE INFORMAZIONI RACCOLTE NEI BLOG DI VIAGGIO...
CALMA E SANGUE COAGULATO - I RARI COAGULI DOPO IL VACCINO ASTRAZENECA, LETALI IN CIRCA UN QUINTO DEI CASI, COLPISCONO SOPRATTUTTO I PIÙ GIOVANI: AGLI UNDER 40 ANNI DOVREBBE ESSERE OFFERTA UN’ALTERNATIVA, CIOÈ PFIZER O MODERNA? SECONDO L’AGENZIA REGOLATRICE INGLESE DEI FARMACI “NESSUN VACCINO EFFICACE È SENZA RISCHI E I BENEFICI CONTINUANO A ESSERE SUPERIORI...”