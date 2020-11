“RENZI NON ERA UN GRANDE GIOCATORE” - ORFINI PARLA DEL SUO PIÙ GRANDE SUCCESSO POLITICO, LE PARTITE ALLA PLAYSTATION CON MATTEUCCIO: “NON MI MANCANO, VINCEVO SEMPRE IO. LUI ERA UNO SPARRING PARTNER, GLI MANCAVANO LE BASI” - “L'EMENDAMENTO SULLA PATRIMONIALE NON LO RITIREREMO NEMMENO PER SOGNO. NON MI SEMBRA UNA BESTEMMIA CHIEDERE UN CONTRIBUTO A CHI HA DI PIÙ IN UN MOMENTO DI GRAVISSIMA CRISI”