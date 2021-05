DONNE, AVETE VOLUTO IL LIETO FINE? E ADESSO ANDATE A BAGNARVI DAVANTI A UN’ALTRA SERIE! - REGÉ-JEAN PAGE, IL DUCA DI HASTINGS CHE HA TURBATO I SOGNI DI MILIONI DI FAN DI “BRIDGERTON”, RACCONTA PERCHÉ HA RIFIUTATO DI GIRARE LA SECONDA STAGIONE, RINUNCIANDO A UNA BARCA DI SOLDI: “È QUEL CHE SAREBBE DOVUTO SUCCEDERE. LASCIARE “BRIDGERTON” È STATO COME FINIRE IL LICEO. SI HA PAURA DELL’IGNOTO, MA…” - VIDEO

Claudia Casiraghi per "www.vanityfair.it"

il duca di hastings di bridgerton 4

«Credo che una delle cose più coraggiose che si possano fare, quando si mette in piedi un film romantico, è consentire ai propri protagonisti di vivere un lieto fine». Regé-Jean Page, il Duca di Hastings, l’uomo che sul finire dell’anno passato ha conquistato la quasi totalità del pubblico femminile, è tornato a parlare di Bridgerton: delle ragioni che lo hanno spinto a rifiutare una cospicua proposta economica. «Simon è stato un antagonista dirompente, che si è dovuto riabilitare per trovare se stesso attraverso Daphne», ha spiegato in una lunga intervista a Variety, dicendo di non voler aggiungere nulla ad un finale tanto perfetto.

bridgerton duca di hastings

«Questo è quel che sarebbe dovuto succedere», ha ribadito, raccontando l’addio alla serie Netflix come parte di un processo naturale. «Lasciare Bridgerton è stato come finire il liceo: una fase della vita in cui si ha, inevitabilmente, paura dell’ignoto. “Oddio, non mi farò mai amici che siano buoni quanto quelli che ho qui”, ci si ripete. Invece, la vita va avanti e questi altri amici finisci per farteli», ha detto l’attore, che ha rifiutato di tornare come guest star nella seconda stagione della serie tv.

il duca di hastings di bridgerton 5

Regé-Jean Page, cui il Duca Simon Hastings ha regalato una popolarità planetaria, vorrebbe evitare di finire schiacciato da un solo personaggio, per dedicarsi più liberamente alla propria carriera cinematografica. Che, un tempo, si diceva potesse portarlo (anche) ad essere Superman. Poi, sembra che il suo essere un uomo di colore abbia frenato i produttori. «Mi ha fatto male», ha ribadito, utilizzando il rifiuto per spiegare come la televisione, il cinema diano la possibilità di cambiare la storia. «Noi persone di colore siamo abituate a guardare il mondo attraverso gli occhi dei bianchi, perché sono i bianchi ad essere protagonisti.

il duca di hastings di bridgerton 2

So cosa vuol dire guardare il mondo e provare empatia per Superman, perché ho trascorso la mia esistenza a farlo. Quel che è davvero rivoluzionario, però, è portare le persone a guardare il mondo attraverso i miei occhi, la mia pelle», ha detto, tessendo l’elogio del Duca di Hastings, un personaggio che «Stando lì, con i suoi begli abiti, gli stivali, i suoi titoli nobiliari ha dimostrato di poter riempire perfettamente uno spazio che gli appartiene, la nobiltà, cambiando il modo in cui lo spettatore guarda il mondo».

