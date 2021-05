DONNE E UOMINI DI POCA FEDEZ –“LA RAI MI ACCUSA DICENDO CHE IL DISCORSO È TAGLIATO? A DISPOSIZIONE LA TELEFONATA INTEGRALE” – FEDEZ RISPONDE ALLA RAI DOPO L’AFFAIRE DELLA TELEFONATA CON LA VICE DIRETTRICE DI RAI3 ILARIA CAPITANI – I LEGHISTI GLI RICORDANO IL BRANO SCRITTO CONTRO TIZIANO FERRO: “CIAO SONO TIZIANO, NON È CHE ME LO FICCHI?” – LA REPLICA: “AVEVO 19 ANNI, TUTTI CAMBIANO IDEA NELLA VITA” - VIDEO

La Rai smentisce la censura. Ecco la telefonata intercorsa ieri sera dove la vice direttrice di Rai 3 Ilaria capitani insieme ai suoi collaboratori mi esortano ad “adeguarmi ad un SISTEMA” dicendo che sul palco non posso fare nomi e cognomi pic.twitter.com/gu14BxM3G6 — Fedez (@Fedez) May 1, 2021

La Rai lo accusa di aver manipolato ad arte la telefonata in cui dice che l’azienda lo ha sottoposto alla censura preventiva prima del concerto del Primo Maggio su Rai3, e Fedez non perde l’occasione per replicare. Con un post pubblicato poco fa su Instagram, il cantante dice che sarà sua premura mettere «a disposizione il video integrale agli organi competenti della Rai laddove si decida di fare chiarezza su quanto accaduto». E affonda il colpo: «Anche se per ora vedo solo una gran corsa a discolparsi a prescindere da ciò che è successo».

Fedez fa poi riferimento alcuni post apparsi in rete nelle ultime ore. «In questo momento alcuni leghisti stanno controbattendo riportando un vecchio testo di quando avevo 19 anni». Il brano cui fanno riferimento è Tutto il contrario, i cui versi a un certo punto recitano: Mi interessa che Tiziano Ferro abbia fatto outing/Ora so che ha mangiato più wurstel che crauti/Si era presentato in modo strano con Cristicchi/”Ciao sono Tiziano, non è che me lo ficchi?”.

