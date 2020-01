DOPO AVER MOSTRATO IL CULO VOGLIONO TUTTE OSTENTARE IL CERVELLO - HOARA BORSELLI: “C’È PREGIUDIZIO NEI CONFRONTI DI UNA BELLA DONNA CHE PARLA DI POLITICA. MA CAPISCO LE PERSONE CHE SI CHIEDONO CHE TITOLI ABBIA. DIMOSTRERO' COL LAVORO DI POTER PARLARE DI CERTE COSE. CI SONO DEI PREGRESSI CHE MAGARI LA GENTE NON CONOSCE. GRETA? POVERA RAGAZZA STRUMENTALIZZATA DA LOBBY INTERNAZIONALI. TOLO TOLO? FURBATA DI CHECCO ZALONE”

Da I Lunatici Radio2 https://www.raiplayradio.it/programmi/ilunatici/

Hoara Borselli è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì dalla mezzanotte e trenta alle sei del mattino.

La Borselli ha raccontato: "A fine 2019 tutti festeggiavano, io invece ho apprezzato il 2019, mi è piaciuto molto. Quasi mi dispiaceva lasciarlo andar via. Il 2020 è iniziato in modo normale, le feste dopo un po' mi annoiano. Sicuramente nel mio 2020 non ci sarà il 'Grande fratello vip'. Nulla contro, ma le voci che mi vogliono nella casa non sono vere. E' una cosa che non è nei miei obiettivi e che non ha nulla a che vedere col percorso che sto intraprendendo. Poi non riesco a stare ferma, non mi ci vedo tre mesi in una casa a fissare il soffitto. Guardo volentieri il GF ma non potrei partecipare. Addirittura un giornale ha scritto che scalpito per andare, ma è una classica fake news".

Sul suo ruolo da opinionista politica: "Per una bella donna può essere più complicato, perché il pregiudizio c'è. Ma anche giustamente. Io ho avuto modo di ragionare anche sulle polemiche che mi sono state mosse riguardo a questa cosa. Capisco le persone che si chiedono in fin dei conti che titoli abbia per parlare di politica. Ci sono dei pregressi che magari la gente non conosce, non per colpe sue.

Io da qualche anno ho deciso di staccarmi dal percorso televisivo che avevo sempre fatto per dedicarmi proprio a questo. Ho fatto radio, niente a livelli nazionale, impegnata costantemente in una diretta di tre ore da sola, in cui parlavo di politica e attualità. Sto per ottenere il tesserino da giornalista. Questo è quello che io voglio fare. Sicuramente pregiudizi ce ne sono tanti, ma non sono io a dover dire che posso ricoprire un certo ruolo. Lo dimostrerò. Lavorerò e dimostrerò di poter fare questa cosa".

Sulle sardine e su Greta Thumberg: "La mia posizione è netta. Non parlo della singola persona Greta, ma del fenomeno. Secondo me viene strumentalizzata da lobby internazionali che se la muovono a proprio piacimento una povera ragazza. E' stata sollevata una problematica importante, quella dell'ambiente, ma io sono per la scienza, non per i proclami fatti in piazza. A proposito di piazza, ecco le sardine. Questa antipolitica che poi è politica a 360 gradi. Senza idee, senza nulla. Ne abbiamo visti tanti di movimenti così, con la stessa velocità con cui nascono poi sono destinati a sgretolarsi. E poi non si è mai visto un movimento che contesta l'opposizione".

Su Tolo Tolo, ultimo film di Checco Zalone: "Zalone ha fatto un promo meraviglioso dove la sinistra si è subito scontentata. Così quelli di destra sono andati tutti al cinema e hanno visto una cosa diversa. Zalone è riuscito a dare un colpo al cerchio e uno alla botte. L'ho trovato geniale, ha trattato una tematica delicatissima come l'immigrazione, non ci si potevano aspettare le risate a crepapelle. Ha trovato una chiave che definirei paracula, nel senso buono del termine. Un colpo da una parte, un colpo dall'altra. A me tutto sommato è piaciuto".

