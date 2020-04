DOPO BOCELLI, NON POTEVA MANCARE ''IL VOLO'' (IN REPLICA): 15,3%, CONTRO GLI ''ANIMALI FANTASTICI'' DI CANALE5 (12,4%) - CHIUDE BENE ''PECHINO EXPRESS'' (11,5%) - BERLINGUER (4,3%), GIORDANO (5,8%), FLORIS (6,5%) - CATTELAN (0,4%) - MORENO (5,3%), PALOMBA (4,9-4,4%), GRUBER (9,3%) - E.DANIELE (14,4-12%) - BRU-NEO (10%), ''PATRIAE'' (3,9%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, martedì 14 aprile 2020, su Rai1 Il Volo – Un’Avventura Straordinaria in replica ha conquistato 4.272.000 spettatori pari al 15.3% di share. Su Canale 5 Animali Fantastici e Dove Trovarli ha raccolto davanti al video 3.239.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Rai2 – dalle 21.30 alle 0.09 – la finale di Pechino Express 8 ha interessato 3.045.000 spettatori pari all’11.5% di share (qui i dati della finale del 2018). Su Italia 1 Il Ciclone ha intrattenuto 2.186.000 spettatori (7.3%). Su Rai3 Carta Bianca ha raccolto davanti al video 1.158.000 spettatori pari ad uno share del 4.3% (presentazione di 11 minuti: 876.000 – 2.8%).

Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 1.343.000 spettatori con il 5.8% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.775.000 spettatori con uno share del 6.5% (DiMartedì più: 886.000 – 6..9%). Su Tv8 Ben Hur segna 460.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove Shooter ha raccolto 526.000 spettatori con il 2.7%. Su Rai4 Il Giustiziere della Notte raccoglie 871.000 spettatori con il 2.9%. Su Rai Premium Permette? Alberto Sordi registra 267.000 spettatori con lo 0.9%. Su Top Crime Chicago PD raccoglie 360.000 spettatori e l’1.2%. Su Sky Uno E Poi C’è Cattelan Live segna 114.000 spettatori e lo 0.4% (163.000 spettatori cumulati considerando on demand e +1).

Ascolti TV Access Prime Time

Gruber, prima di Floris e con Sallusti e Travaglio, arriva al 9.3%.

Su Rai1 la replica de Soliti Ignoti in replica ottiene 5.463.000 spettatori con il 17.8%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 5.854.000 spettatori con uno share del 19%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.638.000 spettatori con il 5.3%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.452.000 spettatori con il 4.8%. Su Rai3 Non ho l’Età raccoglie 1.118.000 spettatori con il 3.8% mentre la soap in replica Un Posto al Sole ha appassionato 944.000 spettatori pari al 3.1%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.478.000 individui all’ascolto (4.9%), nella prima parte, e 1.337.000 spettatori (4.4%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.855.000 spettatori (9.3%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 730.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 336.000 spettatori con l’1.3%.

Preserale

Insinna leader.

Su Rai1 la replica de L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.216.000 spettatori (15.3%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.750.000 spettatori (19.1%). Su Canale 5 in replica Avanti il Primo ha raccolto 3.022.000 spettatori (14.7%) mentre Avanti un Altro ha interessato 4.403.000 spettatori (18.2%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 1.095.000 spettatori (4.8%), The Rookie segna 1.330.000 spettatori (4.8%). Su Italia1 Ieneyeh ha ottenuto 644.000 spettatori (2.9%). CSI ha totalizzato 751.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 le news dei TGR hanno informato 4.557.000 spettatori con il 17.7%. Blob segna 1.153.000 spettatori con il 4.1%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 1.046.000 individui all’ascolto (3.8%). Su La7 Drop Dead Diva ha appassionato 210.000 spettatori (share dello 0.9%). Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 509.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Sono le Venti ha interessato 266.000 spettatori con lo 0.9%.

Daytime Mattina

Buongiorno Regione al 17.4%.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 1.276.000 telespettatori con il 15.8%. All’interno del contenitore la Santa Messa raccoglie 1.012.000 spettatori con il 20.5%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.369.000 spettatori (14.4%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 1.421.000 spettatori (16.1%), nella prima parte, e 1.239.000 spettatori (13.1%) nella seconda parte. Su Rai 2 TG2 Italia ha raccolto 174.000 spettatori con l’1.8%.

Su Italia 1 The Flash ottiene un ascolto di 147.000 spettatori pari all’1.6% di share, nel primo episodio, e 164.000 spettatori pari all’1.6%, nel secondo episodio. Su Rai3 Buongiorno Regione ha informato 1.092.000 spettatori con il 17.4%. Agorà convince 864.000 spettatori pari al 9.9% di share (presentazione: 760.000 – 10.5%). A seguire Mi Manda Rai3 segna 632.000 spettatori con il 6.7%. Su Rete 4 Carabinieri 2 registra una media di 277.000 spettatori (2.8%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 243.000 spettatori con il 3.4%. A seguire Coffee Break ha informato 371.000 spettatori pari al 3.9%.

Daytime Mezzogiorno

Sport Mediaset deve accontentarsi del 5.2%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.453.000 spettatori (12%). Il meglio di Linea Verde ha raccolto 2.155.000 spettatori con l’11.2% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.736.000 telespettatori con il 12.5%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 497.000 spettatori con il 4.3%, nella prima parte, e 1.004.000 spettatori con il 6% nella seconda parte. Su Italia 1 The Flash raccoglie 229.000 spettatori con l’1.8%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.134.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 Tutta Salute ha interessato 646.000 spettatori con il 5.8%.

Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.585.000 spettatori (11%). Quante Storie ha raccolto 1.004.000 spettatori (5.1%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 256.000 spettatori con il 2.2%, nella prima parte, e 359.000 spettatori (2%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 856.000 (4%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 658.000 spettatori con share del 6% nella prima parte, e 836.000 spettatori con il 5.1% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

In 4,6 milioni per i telegiornali regionali di Rai3 (22%).

Su Rai1 Diario di Casa ha ottenuto 1.874.000 spettatori con l’8.7%. La Vita in Diretta ha convinto 1.707.000 spettatori pari all’8.7% della platea, nella prima parte, e 2.131.000 spettatori pari al 12.5% nella seconda parte. Il Paradiso delle Signore ha convinto 2.493.000 spettatori con il 15.4%. La Vita Diretta ha raccolto 2.457.000 spettatori con il 14% (presentazione: 1.861.000 – 11.8%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 3.335.000 spettatori con il 15.2%. Una Vita ha convinto 2.855.000 spettatori con il 14.1% di share. A seguire Inga Lindstrom – L’Altra Figlia ha ottenuto 2.340.000 spettatori con il 13.5%. Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 2.540.000 spettatori pari al 16.2% di share.

Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 2.329.000 spettatori (14%), nella prima parte, 2.306.000 spettatori (12.5%), nella seconda parte, e 2.205.000 spettatori (11.3%) nell’ultima parte di breve durata. Su Rai2 I Tulipani dell’Amore ha raccolto 850.000 spettatori con il 4.4%. La Nostra Amica Robbie ottiene 515.000 spettatori con il 3.3%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 1.186.000 spettatori (5.4%), nel primo episodio, 1.389.000 spettatori (6.8%). I Griffin hanno ottenuto 1.019.000 spettatori (5.7%). La serie The Big Bang Theory segna 729.000 spettatori (4.4%). Piccola Peste Torna a Far Danni ha appassionato 702.000 spettatori con il 4.4%.

Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 4.663.000 spettatori con il 22%. Punto di Svolta ha raccolto 721.000 spettatori (4.3%). Aspettando Geo… segna 911.000 spettatori con il 5.8%. Geo ha registrato 1.535.000 spettatori con l’8.5%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 1.001.000 spettatori con il 5%. Su La7 Tagadà ha interessato 620.000 spettatori (share del 3.7%) mentre Tagadoc ha ottenuto 437.000 spettatori con il 2.8%. TGLA7 Speciale ha informato 488.000 spettatori e il 2.7%. Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto 280.000 spettatori con l’1.5%.

Seconda Serata

Solo il 5.4% per X Style.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 1.345.000 spettatori con il 10% di share. Su Canale 5 X Style ha totalizzato una media di 655.000 spettatori pari ad uno share del 5.4%. Su Rai2 Patriae segna 351.000 spettatori con il 3.9%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 542.000 spettatori con il 4.8%. Su Italia1 Fuga di Cervelli è visto da 889.000 spettatori (5.1%). Su Rete 4 Once è stato scelto da 232.000 spettatori con il 3.6% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 5.227.000 (23.8%)

Ore 20.00 6.876.000 (24.1%)

TG2

Ore 13.00 3.100.000 (14.9%)

Ore 20.30 2.573.000 (8.5%)

TG3

Ore 14.25 2.946.000 (15%)

Ore 19.00 3.103.000 (13.5%)

TG5

Ore 13.00 4.634.000 (22%)

Ore 20.00 6.032.000 (20.9%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 2.384.000 (13.6%)

Ore 18.30 1.307.000 (6.5%)

TG4

Ore 12.00 539.000 (3.7%)

Ore 18.55 843.000 (3.6%)

TGLA7

Ore 13.30 986.000 (4.5%)

Ore 20.00 1.728.000 (6%)