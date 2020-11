DOPO LA SPESA SEXY, LA RAI CENSURA IL TWERKING? - A ''THE VOICE'' SENIOR È STATA TAGLIATA LA SCENA IN CUI LA BOMBASTICA VIVIANA STUCCHI E LOREDANA BERTÉ SI METTONO A SCULETTARE INSIEME - MA DAL PROGRAMMA FANNO SAPERE CHE SI È TRATTATO DI UN TAGLIO PER RAGIONI DI TEMPO, E CHE VISTO CHE ELETTRA LAMBORGHINI SARÀ OSPITE DI PROSSIME PUNTATE, LE CHIAPPE ROTEANTI SONO GARANTITE

LA RAI, THE VOICE SENIOR E IL TWERKING

Marco Antonellis per www.affaritaliani.it

Dopo i tutorial per la spesa sexy di Detto Fatto su Rai Due (che hanno avuto ampio risalto pure sul The Guardian in Inghilterra e L'Avanguardia in Spagna) i vertici Rai stanno dando un giro di vite (forse anche troppo) alla moralizzatore dell'italica cultura. E così ieri, secondo i soliti bene informati, ci sarebbe stato un "taglio" al programma The Voice Senior, su Rai Uno in prima serata. Un taglio che avrebbe riguardato il twerking. In poche parole, con il twerking i vertici Rai non avrebbero dato luce verde alla trasmissione con buona pace del direttore di Rete Coletta. Come è finita? Con tanti cari saluti al twerking.

THE VOICE SENIOR, IL TWERKING DI LOREDANA BERTÉ CENSURATO? ECCO COME STANNO VERAMENTE LE COSE

Estratto dall'articolo di Andrea Conti per www.ilfattoquotidiano.it

Abbiamo contattato una fonte vicina al programma che ha raccontato a FqMagazine una versione totalmente diversa, smentendo di fatto quanto circolato nelle ultime ore. “Per finire in tempo, alla mezzanotte, sono stati fatti diversi tagli della registrazione (circostanza vera dal momento che durante la messa in onda si è notata la ‘scure’ del montaggio in alcune parti, ndr) – ha spiegato la fonte -. Quindi la scena incriminata non è stata tolta per censura ma semplicemente per rientrare nei tempi stabiliti. Non si può parlare di censura dal momento che Elettra Lamborghini sarà tra le ospiti della prossima puntata”.

E c’è chi scommette che si vedrà un twerking memorabile proprio con la concorrente che l’ha omaggiata. Dunque se non si tratta di censura è una mossa politica visto che l’amministratore delegato Rai è nell’occhio del ciclone da diversi mesi? Ai posteri l’ardua sentenza.

