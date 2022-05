29 mag 2022 15:24

DOPO TIRANA, I FRIEDKIN CONQUISTANO ANCHE CANNES: I PROPRIETARI DELLA ROMA PORTANO A CASA LA PALMA D'ORO PER IL FILM "TRIANGLE OF SADNESS" DELLO SVEDESE RUBEN OSTLUND, GIÀ VINCITORE NEL 2017 CON "THE SQUARE" - TRA I PRODUTTORI, INFATTI, CI SONO ANCHE I PROPRIETARI DELLA ROMA - DAN FRIEDKIN A FESTEGGIARE SUGLI SPALTI DELLO STADE DE FRANCE DI PARIGI… - VIDEO