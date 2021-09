DOVE C’È BARBARA D’URSO, C’È TELE-SCAZZO – LITE FURIBONDA A “POMERIGGIO 5”. UN BARISTA NO VAX HA APPESO FUORI DAL LOCALE IL DELIRANTE CARTELLO “SI ENTRA SENZA GREEN PASS''. ALL’INTERNO TANTI SCIROCCATI CHE DICHIARANO: “IL VACCINO È PIÙ PERICOLOSO DEL VIRUS” – UNA SCENA DELIRANTE CHE FA INCAZZARE ANTONIO CAPRARICA: "UNA BESTIALITÀ. NON SI POSSONO FAR PASSARE QUESTE COSE" – E BARBARIE FA LA POMPIERA: “NELLE MIE TRASMISSIONI CONTINUERÒ A DIRE CHE…” - VIDEO

È il bello della diretta. O il brutto, fate voi. Siamo a Pomeriggio 5, il programma di Barbara D'Urso in onda su Canale 5, la puntata è quella di giovedì 23 settembre. Puntata durante la quale si scatena una lite furibonda.

Durante il programma si parlava di Green pass, del certificato verde anti-Covid contro il quale si è schierata una rumorosa minoranza di italiani. Ospite in collegamento ecco un barista di Luino, il quale, contrarissimo al certificato, ha appeso nel suo locale un cartello provocatorio: "Si entra senza Green pass".

Ma il barista è in buona compagnia. L'inviata della D'Urso, infatti, intervista alcuni dei clienti seduti tranquillamente all'interno dell'esercizio. E questi la sparano: "Siamo senza Green pass, il vaccino è più pericoloso del virus". Parole che fanno scaldare gli animi in studio.

In particolare a perdere le staffe è Antonio Caprarica, storico corrispondente da Londra, il quale sbotta: "È una bestialità, il vaccino è sicuro e non è più pericoloso del virus. Non si possono far passare queste cose", picchia duro. Dunque Carmelo Abbate, che a sua volta si scaglia contro il barista: "Quel cartello che ha messo è davvero stupido", sentenzia.

