LE DROGHE, I CAVALIER, L’ARME DI EMANUELE FILIBERTO – IL PRINCIPE SI CONFESSA A “BELVE”: “MIO PADRE HA SBAGLIATO A NON CHIEDERE SCUSA PER LE LEGGI RAZZIALI. PERÒ QUALCOSA CHE LUI HA AVUTO PIÙ DI ME È IL RISPETTO PER LA SUA FAMIGLIA E LA SUA STORIA” – “LE INFEDELTÀ? TRA ME E CLOTILDE COUREAU C’È UN GRANDISSIMO AMORE, È ANDATO OLTRE I TRADIMENTI” – “LE DROGHE? CE NE SONO STATE PARECCHIE, ANDAVA MOLTO LA COCAINA…” - VIDEO