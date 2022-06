DAI DRUSILLA, NON FARCELI A PEPERINI CON IL POLITICAMENTE CORRETTO – DA LUNEDÌ DRUSILLA FOER FA IL VERSO ALL’ “ALMANACCO DEL GIORNO DOPO”: TRA ELENCO DI SANTI, COMPLEANNI E RICORRENZE, GIOCA CON IL CAMERAMEN, FA FINTA DI INCAZZARSI CON IL DIRETTORE DI STUDIO, SI COLLEGA CON AMADEUS, CHIAMA CHIUNQUE E BACIA TOPO GIGIO – PECCATO PER I PISTOLOTTI SULL’INCLUSIVITÀ, MULTICULTURALISMO E FLUIDITÀ CHE VANNO A ROMPERE IL CLIMA DI LEGGEREZZA…

Laura Rio per “il Giornale”

l almanacco del giorno dopo di drusilla foer 2

Non è un programma televisivo. Sarebbe troppo banale per lei. È una pièce teatrale portata in televisione. Un mix di commedia, sketch, attualità che porta una ventata di novità e aria fresca nel secondo canale. Insomma Drusilla Foer non ci ha stupito perché eravamo certi che si sarebbe inventata qualcosa di particolare. Dunque, da lunedì sera, «l'anziana signora» si siede alla scrivania vestita di fucsia e fa il verso all'Almanacco del giorno dopo, lo storico programma Rai condotto da Paola Perissi. Tra elenco di santi, di compleanni, di ricorrenze, lei ci mette tutta la sua ironia, leggerezza, garbo e pure sarcasmo.

l almanacco del giorno dopo di drusilla foer 3

Gioca con il cameraman, finge di irritarsi con il direttore di studio, si collega con Amadeus (che l'ha avuta come partner alla finale di Sanremo), telefona a chiunque, si muove per lo studio come fosse in un teatro, in un miscuglio di colori e bianchi e neri, rimandi della trasmissione originale. Del resto, in quei pochi minuti mette in scena anni di tavole di palcoscenico pestate, spettacoli sold out, una carriera studiata e costruita con perizia. Perché sotto il trucco e gli abiti, si sa, c'è Gianluca Gori, attore, regista, fotografo e altro.

l almanacco del giorno dopo di drusilla foer 1

E, anche se vivono due vite separate, come dice/dicono, lì dietro c'è una lunghissima preparazione. Tutto bello se non fosse che, tra una stilettata, uno sberleffo e un bacetto a Topo Gigio, Drusilla non ci ficchi qualche discorsetto «trasgressivo» e qualche pistolotto su inclusività, multiculturalismo, fluidità («che Prince aveva già capito decenni fa»). Per carità, nulla di male, fa parte del suo repertorio, del suo stesso essere, ma poco ci azzecca in quella mezz' ora che dovrebbe consentirci solo e soltanto un po' di leggerezza.

l almanacco del giorno dopo di drusilla foer 5

Anche perché solo così si giustifica una trasmissione infilata tra le pesanti notizie dei telegiornali che, per forza di cose, deve scontare la concorrenza: lunedì è partita con 797.000 spettatori, pari a un 5.2%. E non sarà facile tenere questi risultati.

l almanacco del giorno dopo di drusilla foer 4 l almanacco del giorno dopo di drusilla foer 6