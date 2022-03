DUA LIPA È ACCUSATA DI PLAGIO PER LA CANZONE "LEVITATING", RIMASTA PER 68 SETTIMANE NELLA CLASSIFICA BILLBOARD HOT 100 - PER LA BAND ARTIKAL SOUND SYSTEM, LA POPSTAR AVREBBE COPIATO IL LORO BRANO "LIVE YOUR LIFE", PUBBLICATO NEL 2017 - PER LA CANTANTE SI TRATTA DELLA SECONDA ACCUSA IN POCHE SETTIMANE: I COMPOSITORI L. RUSSELL BROWN E SANDY LINZER LA ACCUSANO DI AVER COPIATO BEN DUE LORO BRANI… - VIDEO

Da “il Giornale”

Una doppia accusa di plagio si abbatte su uno dei successi del momento della musica pop. In meno di una settimana, infatti, un gruppo reggae e due compositori hanno fatto causa a Dua Lipa per la sua Levitating, canzone rimasta per 68 settimane nella classifica Billboard Hot 100. La prima causa arriva dalla band Artikal Sound System, secondo cui il brano di Dua Lipa copia una loro canzone del 2017, Live Your Life.

La seconda proviene invece dai compositori L. Russell Brown e Sandy Linzer, che accusano la musicista britannica di aver copiato ben due loro brani, Wiggle and Giggle All Night e Don Diablo, rispettivamente del 1979 e 1980.

E anche Ed Sheeran è finito sotto accusa per la sua Shape of You (2017), per aver attinto da un altro brano senza aver dato il credito necessario agli autori. Secondo l'accusa avrebbe copiato alcune parti di Oh Why (2015), scritta da Sami Chokri e Ross O' Donoghue ed eseguita da Chokri sotto lo pseudonimo Sami Switch. Sheeran nega, dicendo di aver sempre dato il giusto credito a chiunque abbia contribuito alle sue canzoni.

