NEL DUBBIO, SCOPA! - L’EDITORE DI DAN BROWN HA RASSICURATO LO SCRITTORE DEL "CODICE DA VINCI", PREOCCUPATO DALL’IMPATTO DELLA CAUSA DELLA MOGLIE CORNUTA: “STAI SCHERZANDO? TUTTI PENSANO CHE TU SIA L’UOMO PIÙ NOIOSO DELLA TERRA E INVECE HAI VARIE RELAZIONI CON BELLE DONNE. FINALMENTE ABBIAMO UNA STORIA!” – CON PIÙ DI 80 MILIONI DI COPIE DEL SOLO "CODICE DA VINCI" VENDUTE DAL 2003 A OGGI, BROWN NON HA MOLTO DI CUI PREOCCUPARSI…

Cristina Marconi per “il Messaggero”

Meglio uno scrittore con una vita sentimentale scoppiettante che «l' uomo più noioso della terra».

E questo non vale solo per gli esordienti, evidentemente, ma anche per chi ha già all' attivo un bestseller galattico come Il codice da Vinci e altri successi di tutto rispetto.

O almeno così la pensa l' editore di Dan Brown, lo scrittore americano a cui l' anno scorso la ex moglie, da cui ha divorziato dopo ventuno anni di matrimonio, ha fatto causa per aver mentito sull' entità della sua ricchezza in un documento ufficiale e per aver attinto al patrimonio di coppia per finanziare le sue avventure extraconiugali.

E in particolare per aver regalato un cavallo da trecentomila euro all' istruttrice di equitazione della moglie, con cui aveva una storia.

LE RIVELAZIONI

«Stai scherzando? Tutti pensano che tu sia l' uomo più noioso della terra e invece hai varie relazioni con belle donne, finalmente abbiamo una storia!», gli ha risposto felice il suo editore quanto il cinquantaseienne Brown l' ha chiamato preoccupato dall' impatto che quella vicenda e quelle rivelazioni potevano avere sulle vendite dei libri.

Con più di 80 milioni di copie del Codice vendute dal 2003 a oggi, Brown non ha molto di cui preoccuparsi. Ma come ha raccontato in un' intervista al Sunday Times, «bisogna ricordare che per anni non c' è stato niente» e che «fare presentazioni davanti a delle sedie vuote» come ai tempi di Angeli e demoni nel 2000 è qualcosa che «continua a portarsi dentro».

Ora lo scrittore vive solo con un gatto e un cane in una magione del New Hampshire, si sveglia ogni mattina alle 4, medita e scrive per tutta la mattina in uno studio senza internet e senza telefono, facendo flessioni e piegamenti ogni ora.

«Amo vivere da solo», ha aggiunto, raccontando che «verso la fine del matrimonio» con Blythe Newlon, «quando stavamo entrambi cercando conforto altrove, ho incontrato una persona», ossia l' istruttrice ventenne di equitazione a cui avrebbe regalato, oltre al famoso cavallo da dressage, anche una macchina e i lavori di ristrutturazione di un cottage con maneggio a sessanta chilometri da Amsterdam. Ma lo scrittore sarebbe stato legato anche, secondo le cronache, a una parrucchiera del New Hampshire e a una personal trainer.

LA CARRIERA

ANGELI E DEMONI - DAN BROWN

La Newlon sostiene di aver svolto un ruolo importante nella carriera del marito e che molte delle idee che lui ha poi utilizzato sono state discusse insieme, anche se non sempre lui le avrebbe raccontato tutto dei progetti che aveva e dai quali traeva proventi che non le rivelava, almeno stando a quanto dicono gli avvocati. E pensare che nel 2004 un articolo del Guardian lo descriveva come un uomo abitudinario, una noia anche per i biografi, non esattamente «un' esplosione di edonismo».

