[…] Megan Thee Stallion sa come far parlare di sé e ci è riuscita anche stavolta. È già attesa alle stelle per il tour, appena svelato, che partirà a maggio dagli Stati Uniti e che vedrà la rapper da 25,3 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e 2,3 miliardi di visualizzazioni complessive su YouTube arrivare in Europa la prossima estate.

Prima tappa annunciata, quella a Manchester del 13 giugno (sul palco del festival Bonnaroo), ma la tournée al momento non prevede passaggi in Italia, dove secondo i gossip Megan Jovon Ruth Pete - questo il vero nome dell'artista - avrebbe un pezzo di cuore. Lo scorso anno Megan Thee Stallion era stata pizzicata in compagnia del bomber giallorosso Romelu Lukaku al matrimonio di Lautaro Martinez, all'epoca compagno di reparto del belga all'Inter, organizzato sul lago di Como: passarono tutta la serata l'uno di fianco all'altra (ma non ci sono mai state conferme della relazione).

I motori in vista del suo ritorno Megan Thee Stallion li ha già scaldati. Lo ha fatto con il nuovo singolo Hiss, che ha fatto impazzire tutti. […] Nei versi della canzone, come al solito sempre sopra le righe, in perfetto stile Megan Thee Stallion (che per le sue rime taglienti e il carisma esplosivo fa paura anche ai colleghi uomini, dimostrando che il rap non è solo materia per machi), la rapper rivendica di essere la vera regina della scena d'oltreoceano: «Tutte voi cagne siete deboli», dice, rivolgendosi alle colleghe, togliendosi qualche sassolino dalle scarpe.

Nel testo ci sono anche riferimenti alla sparatoria di cui è stata vittima quando nel 2020 l'ex Tory Lanez, anche lui rapper, le sparò ad un piede dopo una festa, ordinandole di ballare in modo sensuale contro la sua volontà: lo ha trascinato in tribunale, dove l'uomo è stato condannato a dieci anni di carcere. Classe 1995, nata a San Antonio, considerata erede della grande Missy Elliott, ha cominciato a muovere i suoi primi passi nella scena rap a 16 anni, guadagnandosi il soprannome "Stallion" per via della sua prorompente fisicità (è alta 1,78 cm).

Da pupilla di Jay Z, il marito di Beyoncé (nel 2020 ha realizzato un remix del singolo Savage insieme a lei: hanno vinto il Grammy Awards nel 2021 come Best Rap Song), che nel 2018 la mise sotto contratto con la sua etichetta Roc Nation, negli anni Megan Thee Stallion è riuscita a costruirsi una carriera solidissima, con testi che celebrano l'indipendenza, l'autostima e il coraggio delle donne in musica.

Anche con canzoni discutibili, come Wap, in duetto con Nicki Minaj. Il titolo della canzone è un acronimo che sta per Wet Ass Pussy: bisogna aggiungere altro? Il brano conta 1,2 miliardi di ascolti su Spotify: «Non si tratta solo di essere sexy, si tratta di essere sicuri di sé ed io sono fiera della mia sessualità», rivendica lei. […]

