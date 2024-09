CAFONAL ALL'ORATORIO – IL PARTY DI COMPLEANNO PIÙ TRISTANZUOLO DELL’ANNO È STATO QUELLO DI DANIELE RADINI TEDESCHI, IL CONTE CRITICO D’ARTE ED EX NAUFRAGO DELL’“ISOLA DEI FAMOSI” – PER I SUOI 38 ANNI HA FESTEGGIATO NELL’ORATORIO DELLA CHIESA SANTA MARIA DEI MIRACOLI DI PIAZZA DEL POPOLO A ROMA – A PRENDERSI LA SCENA SONO STATE CATERINA BALIVO, IN TOTAL BLACK E BORSA GUCCI COSTOSISSIMA, E RACHELE DI FIORE, MOGLIE DI VINCENZO MONTELLA, COMBINATA COME UNA COWGIRL MACULATA – TRA I CONCORRENTI DELL'ULTIMA “ISOLA” HANNO RISPOSTO ALL'INVITO SONNY OLUMATI E IL BIONDO ED EFEBICO POETA DA SOCIAL PIETRO FANELLI…

Gabriella Sassone per Dagospia

Benvenuti al party di compleanno più tristanzuolo dell’anno e della storia dei nostri Cafonal. Del resto il festeggiato non sembra proprio un tipo allegro: ha sempre dichiarato di soffrire di malinconia continua, di essere vecchio dentro e con un’anima antiquata. Daniele Radini Tedeschi, il conte critico d’arte esperto di pittura rinascimentale e barocca, scrittore ed ex naufrago ritiratosi dopo solo 21 giorni dall’ultima sfigatissima edizione dell’Isola dei Famosi, la diciottesima per intenderci, ha scelto – udite, udite – un oratorio come i ragazzini per ricevere i suoi amici e brindare alle sue 38 primavere.

La saletta dell’oratorio però era di tutto rispetto: è quella della Chiesa Santa Maria dei Miracoli di Piazza del Popolo, preceduta da una piccola galleria d’arte chiamata “Museo dei Miracoli” dove vengono allestite mostre per i parrocchiani, con ingresso da via del Corso.

La prima a rimanere basita dall’insolita location è stata un’elegantissima Caterina Balivo, tailleur total black e strepitosa borsa di Gucci costosissima, che entrando come al solito con lo Smartphone in mano per tenere sempre aggiornati i suoi followers ha detto al festeggiato: “Solo tu potevi scegliere un posto così!”. I due sono rimasti legati dal 2019, quando Caterina lo volle a tutti i costi come opinionista in studio del suo “Vieni da me” su Raiuno. La Balivo è arrivata con l’amica del cuore Rachele di Fiore, moglie di Vincenzo Montella (l’ex “areoplanino” della Roma oggi allenatore).

Rachele si era combinata come una cowgirl maculata, con tanto di stivaletti e cappellone. Essendo una buona forchetta si è tuffata felice sul buffet pullulante di pizzette, tramezzini, paninetti, mozzarelle di bufala e ciotole di insalata di riso e pasta fredda. Alla faccia dell’amicizia che può nascere in un reality, alcuni degli ex naufraghi invitati e attesi hanno dato buca a Daniele. Altri amici sono stati bloccati dalla pioggia e qualcuno era a casa col Covid che ancora impazza.

Dei volti visti sull’Isola di Luxuria hanno timbrato il cartellino solo Sonny Olumati e il biondo ed efebico poeta da social Pietro Fanelli, abbigliato come un domatore del circo Orfei a cui mancava solo la frusta: giacchetta rossa con bottoni e alamari oro aperta sul petto e pantaloni bianchi. Il polemico Pietro dall’aria sempre scoglionata, che dal reality di Canale 5 si ritirò ancor prima di Radini Tedeschi, era al braccio della fidanzata attrice Alessandra Scarci.

Ad organizzare l’happening la critica d’arte Ariadna Caccavale, a ricevere gli ospiti la simpatica Stefania Pieralice, stretta collaboratrice del festeggiato. Ecco il giornalista tv Alessandro Baracchini con il compagno Sebastiano Depperu aggirarsi tra busti, angeli e puttini cullati da un sottofondo di musica d’organo, quasi a sottolineare la sacralità del posto.

Arrivano anche Elisa Sciuto in bianco, il doppiatore Emiliano Ragno, Roberta Valentini e il duo immancabile di girandolone Maria Monsè e Jolanda Gurreri. Incantato dalle opere esposte e dal grande quadro del ‘500 di inestimabile valore che fa parte dei tesori della chiesa, l’artista di fama internazionale Wright Grimani. “Ho scelto questo posto perché sono devoto sia alla Vergine Maria che a San Francesco”, ha spiegato Radini Tedeschi (non è che prima o poi si fa prete come Fabrizio Gatta?).

Sei torte di vari gusti e fattezze con scintillanti candele a vulcano per accontentare tutti i palati e una grande torta bianca di zucchero sormontata da una scultura con la faccia di Daniele versione serpente attorcigliato con tanto di lingua rossa biforcuta. Del resto di lui si è sempre detto che ha la lingua tagliente e velenosa come una serpe.

Alle 19 il rettore della struttura religiosa, Padre Ercole Ceriani, ha aperto eccezionalmente le porte della chiesa ai 40 ospiti di Daniele per una visita privata alla scoperta dei preziosi tesori d’arte. Dulcis in fundo, alle 21,30 quando la festa era agli sgoccioli e tutti se ne erano andati è comparso totalmente zuppo di pioggia il mitologico 84 enne Paolo Guzzanti, che è anche un artista con mostre all’attivo.

