IL DUETTO FAZIO-BURIONI HA Già STUFATO? 9,9% CONTRO LA D'URSO (14,4%) E LA NUOVA FICTION DI RAI1 CON CRISTIANA CAPOTONDI (20,4%) - GILETTI (6,4%) - AMADEUS (20,5%), PAPERE (15%) - GENTILI (5,2-4,9%) - FAZIO PRESERALE (4,1%) - LIORNI SPECIALE AL POSTO DI ''DOMENICA IN'' (19,6%) - FIALDINI (12,6%) - ANNUNZIATA (11,2%) - ''DS'' (5,1%) - TG1 (26,8%), TG5 (21,9%), TGLA7 (5,1%)

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

Su Rai1 Bella da Morire ha conquistato 5.584.000 spettatori pari al 20.43% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 3.058.000 spettatori pari al 14.36% di share. Su Rai2 Che Tempo che Fa ha catturato l’attenzione di 2.895.000 spettatori (9.88%) mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo sigla il 9.91% con 2.291.000 spettatori. Su Italia 1 Rampage – Furia Animale ha intrattenuto 2.332.000 spettatori con l’8.24% di share.

BELLA DA MORIRE

Su Rai3 Parigi a Tutti i Costi ha raccolto davanti al video 837.000 spettatori pari ad uno share del 2.89%. Su Rete4 L’Amore all’Improvviso – Larry Crowne è stato visto da 745.000 spettatori con il 2.70% di share. Su La7 Non è l’Arena ha segnato il 6.36% con 1.944.000 spettatori nella Prima Pagina e il 7.19% con 1.505.000 spettatori nel programma vero e proprio. Su Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel è la scelta di 520.000 spettatori (2%) mentre sul Nove Camionisti in Trattoria segna l’1.1% con 316.000 spettatori. Su Rai Movie Belle et Sebastien sigla il 2.6% con 769.000 spettatori e sul 20 Joker – Wild Card piace a 639.000 spettatori (2.2%).

Access Prime Time

Stasera Italia 5.16%-4.88%.

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno sigla il 20.55% con 6.266.000 spettatori e su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 4.563.000 spettatori con uno share del 14.97%. Su Italia1 CSI ha totalizzato 1.644.000 spettatori (5.39%). Su Rete 4 Stasera Italia fa compagnia a 1.584.000 spettatori nella prima parte (5.16%) e a 1.483.000 (4.88%) nella seconda. Su Rai3 Grande Amore ha interessato 887.000 spettatori pari al 2.91% di share. Sul Nove Deal with It se convince 274.000 (0.9%).

Preserale

Che Tempo che Farà 4.07%.

BELLA DA MORIRE

Su Rai1 L’Eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 4.311.000 spettatori (17.32%) e L’Eredità 6.158.000 spettatori (21.90%) nella seconda. Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 3.142.000 spettatori con il 13.05% di share e Avanti un Altro! 4.950.000 (17.96%). Su Rai2 Che Tempo che Farà piace a 1.214.000 spettatori (4.07%). Su Rai3 Blob segna il 3.66% con 1.117.000 spettatori. Su Italia 1 Studio Aperto Mag ha totalizzato 1.306.000 spettatori (5.04%) e CSI 886.000 (3.03%). Su Rete4 Tempesta d’Amore convince 1.076.000 spettatori con il 3.55% di share. Su La7 La Bisbetica Domata ha appassionato 340.000 spettatori (share dell’1.41%).

Daytime Mattina

La Santa Messa al 21.78% su Rai 1 e all’11.02% su Rete 4.

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha raccolto 420.000 spettatori con il 15.49% di share nella presentazione, 843.000 (17.51%) nella prima parte e 2.157.000 (22.17%) nella seconda; Paesi che vai segna il 16.03% con 2.009.000 spettatori. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 2.577.000 spettatori pari ad uno share del 16.29% e la Santa Messa è stata seguita da 3.483.000 spettatori (21.78%). Su Canale5 il Tg5 Mattina raccoglie un ascolto di 1.598.000 telespettatori con il 20.45% di share mentre Speciale Tg5 – Tutti Insieme ce la Faremo segna il 12.56% con 1.389.000 spettatori.

Su Rai2 In Viaggio con Marcello ha tenuto compagnia a 894.000 spettatori (5.39%). Su Italia1 Royal Pains totalizza un ascolto di 321.000 spettatori con uno share del 2.51% nel primo episodio e 439.000 spettatori (2.96%) nel secondo. Su Rai 3 Oggi in Prima convince 449.000 spettatori con il 6.23% di share. Su Rete 4 la Santa Messa ha coinvolto 1.476.000 spettatori (11.02%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 109.000 spettatori con il 2.88% di share nelle News e 380.000 spettatori (4.05%) nel Dibattito.

Daytime Mezzogiorno

Melaverde 13.84%.

burioni

Su Rai1 l’Angelus è la scelta di 3.745.000 spettatori (20.96%) e Linea Verde ha intrattenuto 4.260.000 spettatori (18.85%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde piacciono a 1.304.000 spettatori (7.88%) e Melaverde ha interessato 2.725.000 spettatori con il 13.84% di share. Su Rai2 Occhio alla Spia! conquista 979.000 spettatori con uno share del 4.88%. Su Italia1 Royal Pains sigla il 2.72% con 472.000 spettatori e Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 1.281.000 spettatori con il 5.16%. Su Rai3 Il Posto Giusto Collection registra 451.000 spettatori con uno share dell’1.81%. Su Rete4 Colombo ha fatto compagnia a 523.000 spettatori con il 2.20%. Su La7 L’Aria che Tira – Il Diario è stato scelto da 290.000 spettatori con l’1.38% di share.

Daytime Pomeriggio

La puntata speciale di Italia Sì al 19.57%.

Su Rai1 Italia Sì segna il 19.57% con 4.094.000 spettatori nella prima parte e la replica di Domenica In il 14.49% con 2.821.000 spettatori; Da Noi – A Ruota Libera è la scelta di 2.777.000 spettatori (12.61%). Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 3.353.000 spettatori con il 13.31%. Beautiful ha attirato a sé 2.672.000 spettatori (11.30%), Una Vita 2.375.000 (10.45%) e Inga Lindstrom – Eredità Contesa 1.854.000 (9.26%); Rosamunde Pilcher – Vicini Inaspettati piace a 2.039.000 spettatori con il 9.69% di share.

ROBERTO BURIONI

Su Rai2 Il Fiume della Vita ha convinto 813.000 spettatori (3.70%) e Novantesimo Minuto Speciale ne ha appassionati 589.000 (2.87%). Su Italia1 Lethal Weapon segna il 3.29% con 752.000 spettatori nel primo episodio, il 3.97% con 812.000 spettatori nel secondo e il 4.45% con 852.000 spettatori nel terzo, e Agent X piace a 629.000 spettatori con il 3.16% di share. Su Rai3 Mezz’ora in Più è stato la scelta di 2.342.000 spettatori pari al 11.22% di share, Kilimangiaro – Il Viaggio è stato seguito da 1.583.000 spettatori (8.24%) e Kilimangiaro da 2.209.000 spettatori (10.15%). Su Rete 4 Donnavventura ha registrato 664.000 spettatori con il 2.92%. Su La7 Il Mondo di Suzie Wong ha appassionato 341.000 spettatori (share dell’1.72%).

Seconda Serata

La Domenica Sportiva 5.07%.

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 1.014.000 spettatori pari ad uno share del 7.06%. Su Canale 5 il TG5 ha intrattenuto 655.000 spettatori con il 10.90% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva è stata vista da 564.000 spettatori (5.07%). Su Italia1 La Mummia – Il Ritorno segna un netto di 909.000 ascoltatori con l’8% di share. Su Rai 3 il Tg3 è visto da 561.000 spettatori (2.44%). Su Rete 4 Tutto può Succedere è la scelta di 501.000 spettatori (4.66%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 7.777.000 (31%)

Ore 20.00 8.115.000 (26.79%)

TG2

Ore 13.25 3.679.000 (15.19%)

marco liorni foto di bacco

Ore 20.30 3.272.000 (10.69%)

TG3

Ore 14.15 3.508.000 (15.20%)

Ore 19.00 3.956.000 (14.97%)

TG5

Ore 13.00 5.070.000 (20.76%)

Ore 20.00 6.658.000 (21.86%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 2.674.000 (12.69%)

Ore 18.30 1.976.000 (8.38%)

TG4

Ore 12.00 675.000 (3.64%)

Ore 18.55 1.012.000 (3.85%)

TGLA7

Ore 13.30 1.049.000 (4.19%)

Ore 20.00 1.555.000 (5.10%)