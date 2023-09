DURA LEX, SED ALEXIS – BARBARA COSTA: “ALEXIS FAWX È NEL PORNO DAL 2010, CHE PER IL CALENDARIO PORNO SE NON CORRISPONDE A UN’ERA GEOLOGICA, QUASI! QUANDO LEI HA INIZIATO I SOCIAL C’ERANO, MA DOVE STAVANO, SE NON IN FASE PRIMORDIALE? LA SUA OMONIMA COLLEGA TEEN ALEXIS TAE HA DEBUTTATO 4 ANNI FA CON UNO SHOW SOLISTA, PER POI BUTTARSI NEL PORNO HARDCORE. SU UN PIANO CHE È LO STESSO ALEXIS TAE E ALEXIS FAWX SONO ATTESE: QUELLO DI UNA STUPEFACENTE SC*PATA CONDIVISA…”

Barbara Costa per Dagospia

Come va il porno?, mi chiedono, e a una curiosità affatto banale, la risposta più leale non può esser che: boh! In questo momento nel porno vi è disordine, però positivo, tutti mi pare fanno un po’ come gli pare dacché sono varie e differenti le opzioni disponibili, ognuna il suo possibile sfociante sulla via del successo principale.

Prendiamo la pornoattrice Alexis Tae, 25 anni, attiva da quasi 4, meno uno, il 2020 malato, in cui non ha quasi pornato. Questa ragazza qui, deliziosamente di petto piatta, ancora pochi anni fa gli studios porno l’avrebbero sì scritturata, ma subito persuasa a farsi pompare le tette.

Roba che oggi centrerebbe lo scandalo, ma è quanto hanno e di prassi fatto con una sua collega omonima di nome, Alexis Fawx, 48 anni, milf dai fan a lingua più lambita, e da milf nel porno entrata: Alexis Fawx è nel porno da 13 anni, e prima era nell’esercito, nell’Air Force.

E a quanto lei stessa dice è sotto le divise, di soldati e soldatesse, che ha nel sesso alquanto saggiato, per meglio e più chiaramente capire quanto le piacesse e la bagnasse… essere nuda e preda di voglie e d’occhi mangiata.

Alexis Fawx è nel porno dal 2010, che per il calendario porno se non corrisponde a un’era geologica, quasi! Quando lei ha iniziato i social c’erano, ma dove stavano, se non in fase primordiale? E nemmeno il porno sul web presagiva lo sviluppo odierno.

La sua omonima collega teen Alexis Tae sui set 4 anni fa ha debuttato con uno show solista, dopo saltando il fosso, e cioè buttandosi nel porno hardcore il più intemperato e eccessivo (anche con Siffredi in trasferta negli USA).

Più cautamente Alexis Fawx ha esordito da comparsa, nel porno, la sua prima scena è stato un "innocuo" p*mpino di fila. Alexis Fawx ha impattato un porno in cui la sua divina capacità di squirtare era poco apprezzata poiché coglieva un trend squirtorio negativo di vendite. Cosicché lo squirting era filmato poco, così poco che Alexis Fawx, se sul set "sgorgava", era frenata, o se li reprimeva, i suoi intimissimi gettiti.

Nel presente le due Alexis schizzano a cascata in porno che dei loro vaginali nettari non si disseta (lo squirting, ogni feticismo pur esasperato, nel porno odierno ha il suo trono e il suo squillante mercato). La veterana Alexis Fawx dopo il debutto ha graduato i suoi passi: in passato era comune e regola salire i gradini dal soft all’hard, dai giochi soft tra donne ai coiti con uomini, e con donne e uomini i più orgiastici.

Invece Alexis Tae, dopo un avvio di sesso crudo, e di anali abbondanti, da non molto assapora gli afrori tra ragazze, in scissoring. A differenza di Alexis Tae, a Alexis Fawx, anche se avesse voluto, 13 anni fa non le avrebbero permesso di ingegnare il suo ano a suo desiderio. Lei come le altre prima di lei se lo sono tenuto stretto, fino a che i loro agenti hanno ritenuto a livello di fama, e di denaro, conveniente introdurle nell’anal.

Oggi questo è in disuso e deriso, con attori e attrici che su OnlyFans fanno da sé, decidono per sé, analmente e non solo. E sono in aumento gli attori e le attrici che degli agenti fanno a meno, gestendosi da sé.

E ancora: Alexis Fawx non è afro, sicché non lo sa, ma 13 anni fa le afro nel porno non godevano dei diritti che si sono conquistate ora. Alexis Tae, che afro lo è a metà, ne è consapevole. Nel 2023, nel porno, guai a scherzare sulla "razza". I porno a grave e greve sprofondo razziale sono retrocessi, giù in studios infimi e infami.

Si girano, va denunciato, hanno un mercato (e registi e attori lì impiegati sanno bene cosa stanno facendo). A views, in classifica salgono le attrici nere, gli attori neri, che girano total black porn, e il loro "colore" c’entra nulla. Gli agoritmi nel porno funzionano ma ammattiscono, perché ciò che piace a peni e vagine è alla fine imponderabile. Poco spiegabile, prevedibile. E infatti, perché gli accoppiamenti "misti" non conoscono requie di s*ghe? E da parte di utenti devoti e che sono di ogni status, e di ogni etnia. Mistero.

Su un piano che è lo stesso Alexis Tae e Alexis Fawx sono attese: quello di una stupefacente sc*pata condivisa. Tra le due, soltanto Alexis Tae vi pone un freno: pur se focalizzata sul lesbian, lei ha rallentato riprese e prenotazioni. Tira il fiato perché in privato è in cerca di un vero e fusto fidanzato.

