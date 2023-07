ECCALLÀ: HANNO DATO A SAVIANO IL PRETESTO PERFETTO PER LAGNARSI E FARE IL MARTIRE – LO “SGOMORRATO” FRIGNA DOPO LA CANCELLAZIONE DEL SUO PROGRAMMA (“INSIDER”) DAL PALINSESTO DI RAI3: “LA MIA EPURAZIONE COME GLI EDITTI BULGARI DEL PASSATO? IL DUBBIO VIENE” – “IN QUESTA RAI RESTERÀ SOLO PEPPA PIG" - "FACCI HA ATTACCATO UNA PERSONA INERME PER DIFENDERE IL POTERE. IO HO ATTACCATO IL POTERE. NON VEDO MOLTI PUNTI DI CONTATTO. PRIMA TI MASSACRANO DI PROCESSI, POI TI IMPEDISCONO DI LAVORARE. QUESTA ITALIA FA PAURA”

“La mia epurazione come gli ‘editti bulgari’ del passato? Il dubbio viene“. Così a LaPresse Roberto Saviano, commentando la decisione della Rai di non trasmettere più il suo programma ‘Insider – Faccia a Faccia con il crimine’ che sarebbe dovuto andare in onda a novembre. In merito al fatto che alcuni rappresentanti del Centrodestra abbiano accolto con favore il taglio del suo programma, facendo un parallelo con il caso Facci, Saviano afferma: “Facci ha attaccato una persona inerme per difendere il potere. Io ho attaccato il potere. Non vedo molti punti di contatto”. Poi rimarca: “Prima ti massacrano di processi, poi ti impediscono di lavorare. Questa Italia fa paura”, aggiunge lo scrittore.

Saviano esclude che il suo programma possa essere trasmesso da un’altra rete che non sia Rai: “Non è possibile, è già stato registrato e appartiene alla Rai che ha deciso di censurare un programma antimafia lo stesso giorno in cui Salvini attacca don Ciotti, è evidente da che parte stia il governo, no?”, dice lo scrittore. Saviano poi conclude in latino: “‘Nihil humani a me alienum puto'”.

“In questa Rai resterà solo Peppa Pig…”, commenta ancora Saviano a LaPresse. “Suggerisco all’ad Roberto Sergio di prestare la dovuta attenzione alle gravi violazioni del codice etico di Bruno Vespa quando intervistò Lucia Panigalli, vittima di violenza. Di Barbareschi a proposito dei gay all’inaugurazione di una mostra a Sutri e di De Girolamo che disse che a Scampia le donne avrebbero smesso di spacciare droga e iniziato a spacciare l’utero. Mi fermo qui perché altrimenti in questa Rai resterà solo Peppa Pig. Allo stesso modo suggerisco a Montaruli di portare i casi di Vespa, De Girolamo e Barbareschi in Vigilanza Rai. Se costoro resteranno in palinsesto, come del resto mi auguro, vorrà dire che la decisione della mia epurazione non è aziendale ma politica”, aggiunge Saviano.

