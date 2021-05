ECCO LE CONDIZIONI ASSURDE IMPOSTE ALL’ATTORE VINCENT LINDON PER SPOSARE CAROLINA DI MONACO – IL PRINCIPE RANIERI VOLEVA CHE LINDON, EBREO, SI CONVERTISSE ALLA RELIGIONE CATTOLICA E RINUNCIASSE A QUALSIASI PRETESA DI SALIRE SUL TRONO MONEGASCO, LA STORIA D’AMORE TRA I DUE FINÌ COMUNQUE SENZA NESSUN MATRIMONIO E CAROLINA PERSE I CAPELLI, SI DICE, PER IL DOLORE…

Vincent Lindon, attore francese proveniente da una famiglia dell’alta borghesia e che ha sempre cercato, invano, di tenere la sua vita privata lontano dai riflettori, è diventato famoso apparendo sulle maggiori riviste di gossip.

Oggi riconosciuto come uno dei migliori attori francesi degli ultimi anni, vincitore di prestigiosi riconoscimenti e interprete di celebri film, è salito alla ribalta nel 2005 con L’amore sospetto, distinguendosi successivamente in Welcome, La legge del mercato, In guerra e in molti altri. Nel 1992 era già noto e apprezzato in patria per Il tempo delle mele 3 e La crisi!, ma i media erano più interessati alla sua vita privata e sentimentale. Per quanto Lindon fosse già allora conosciuto per essere una persona schiva e riservata, a nulla sono serviti i tentativi di mantenere segrete alcune delle sue relazioni. La più famosa e d’interesse pubblico è stata sicuramente quella con Carolina di Monaco.

Primogenita del Principe Ranieri III di Monaco, Principessa di Hannover, Carolina di Monaco è stata uno dei grandi amori di Vincent Lindon. Una storia durata 5 anni e la più chiacchierata dei primi anni ’90. Definiti da tutti “l‘attore e la principessa“, senza che nessuno potesse avere dubbi che non si trattasse di Lindon e Carolina di Monaco, i due vivevano una vita appartata in Provenza, si parlava di matrimonio e arrivò così la richiesta di permesso da parte di Lindon a Ranieri di Monaco. Passò poco tempo prima che le condizioni di Ranieri per permettere alla figlia di sposarsi diventassero di dominio pubblico.

Divise in 8 punti prevedevano che Lindon rinunciasse a qualsiasi pretesa di salire sul trono monegasco, che i due coniugi restassero divisi fino al matrimonio, che risiedessero a Montecarlo e che Lindon si impegnasse a mantenere la famiglia al massimo delle sue possibilità economiche.

Ma non è tutto, perché fin qui si poteva anche soprassedere a delle regole già in parte folli. Le condizioni imponevano inoltre che in caso di divorzio, i figli sarebbero stati affidati o a Carolina o al nonno materno, che Lindon, ebreo, dovesse convertirsi alla religione cattolica, che allo sposo non venisse conferito nessuno titolo nobiliare, nonostante il nome della moglie sarebbe stato Carolina Lindon di Monaco, e, in caso di divorzio, il marito non pretendesse compensi, mantenendo l’assoluta riservatezza sul matrimonio e impegnandosi a non divulgare dettagli inerenti alla sua vita privata.

Un permesso accordato facilmente, si potrebbe dire. La storia d’amore tra i due finì comunque senza nessun matrimonio e, al termine, le foto che ritraevano Carolina la mostravano calva, tanto da suggerire ai media che li perse per il dolore della fine della sua relazione con Vincent Lindon.

