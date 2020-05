7 mag 2020 17:24

ECCO IL MODELLO CINESE PER LA RIPARTENZA - GIORGIO CROCE NANNI: ''MI IMMAGINO UN'ESTATE SDRAIATO SUR FIANCO DER LUNGOTEVERE CO' NA CORONA TIEPIDA IN MANO, JOVANOTTI SCRIVERÀ UN PEZZO PROPEDEUTICO CHE SI INTITOLERÀ ''ME STATE ADDOSSO''. COMUNQUE SEMPRE MEJO CHE FINI' AR ''TIBERIS'', LA SPIAGGIA DI ROMA DELLA RAGGI…''