ECCO PERCHÉ IL CINEMA ITALIANO NON FUNZIONA - DANIELE LUTTAZZI: “DA ANNI CONTINUANO A CALARE GLI INCASSI DEL CINEMA ITALIANO, E CIÒ NONOSTANTE SI CONTINUANO A FARE I SOLITI FILM CON I SOLITI ATTORI, TANTO STATO E REGIONI FINANZIANO LA BARACCA. FAVINO, SERVILLO, ABATANTUONO, DE SICA, PER DIRE, LI HA GIÀ VISTI: LA LORO GAMMA EMOTIVA QUELLA È, DA ANNI NON HANNO ALTRO DA AGGIUNGERE; E COSÌ SULLO SCHERMO NON VEDI PIÙ I PERSONAGGI DI UN FILM, MA GLI ATTORI FAVINO, SERVILLO, ABATANTUONO, DE SICA, ECC. . L'ALTRA PECCA DEGLI ATTORI ITALIANI CHE MONOPOLIZZANO I FILM ITALIANI: SI VEDE BENISSIMO CHE SI CREDONO 'STO CAZZO…”