Giuseppe Candela e il misterioso Candelotto per Dagospia

ibra lukaku

NIENTE PAX SANREMESE PER IBRAHIMOVIC-LUKAKU, IL BELGA NON CI SARA'

"Se vuol venire, è benvenuto. Quello che succede in campo, finisce in campo, non c’è nessun problema”, ha dichiarato Ibrahimovic rispondendo a precisa domanda sull'eventuale presenza di Romelu Lukaku al Festival per una sorta di pax televisiva. Dagospia può anticipare che il calciatore belga non ci sarà, l'ipotesi è stata già archiviata la scorsa settimana. Non è stato mai in dubbio che l’attaccante nerazzurro avesse come assoluta priorità l’Inter e la sua routine professionale.

elodie

ELODIE AL FESTIVAL SENZA MARRACASH

Dopo Matilda De Angelis toccherà ad Elodie affiancare Amadeus e Fiorello sul palco dell'Ariston nella seconda serata della kermesse. La cantante è giunta in città domenica alle prese tra prove varie ma con lei in Riviera non c'è il fidanzato Marracash che tiferà per lei a distanza.

noemi

ECCO QUANTO INTASCANO LE CASE DISCOGRAFICHE PER BIG E NUOVE PROPOSTE IN GARA

Quanto intascano i 26 big e le nuove proposte per partecipare al Festival di Sanremo? Le case discografiche ricevono circa 50 mila euro per un cantante nella sezione più importante e per i più giovani in gara nel circuito secondario portano a casa 25 mila euro.

CHE TURBOLENZE! PAURA IN VOLO PER GLI INVIATI RAI E CANTANTI IN GARA

Il volo che ha portato in Riviera molti addetti ai lavori, alcuni big in gara (da Noemi ai Maneskin), oltre ai dipendenti Rai, atterrato domenica a Genova, non sarà dimenticato facilmente dai viaggiatori. Parecchie turbolenze per il volo che ospitava anche gli inviati dei programmi del daytime di Rai1. La più spaventata? L'inviata de La Vita in Diretta Raffaella Longobardi!

2021SANREMO giò evan

GIO EVAN E L'ASSOCIAZIONE AL DUO ISOARDI-SALVINI: IL CANTANTE NON NE PUO' PIU'

La Isoardi e Salvini sul letto, la notizia dell'addio e la conduttrice che per l'occasione usa una frase di Gio Evan. Una clamorosa botta di visibilità ma anche un marchio e l'associazione continua al "caso". C'è chi assicura che il cantante semplicemente sarebbe esausto, stanco delle domande sugli ex Isoardi-Salvini. Ma senza quella botta di visibilità sarebbe al Festival?

SERENA ROSSI GRATIS A SANREMO

Siccome le polemiche sui compensi festivalieri sono puntuali come una cartella di Equitalia possiamo dire che ci sarà anche chi salirà sul palco dell'Ariston gratis: Serena Rossi, la conduttrice sarà presente a Sanremo sabato. Senza cachet complice anche il lancio del nuovo show "Canzone Segreta" in onda al venerdì su Rai1.

serena rossi foto di bacco

SIMONA VENTURA HA LO STESSO STYLIST DI ACHILLE LAURO

Simona Ventura sarà tra le coconduttrici dell'ultima serata del Festival, un ritorno in Riviera diciassette anni dopo il suo complicato Sanremo. Per l'occasione il volto di Rai2, dove debutterà ad aprile con Game of Games, ha deciso di affidarsi allo stylist Nicolò Cerioni, lo stesso di Achille Lauro e Orietta Berti. Look "shock" in arrivo?

IL FIGLIO DI BIAGO ANTONACCI AUTORE DEL BRANO DI ANNALISA

La giuria demoscopica ha piazzato al primo posto nella classifica della prima serata Annalisa. La sua canzone "Dieci" vede tra gli autori Paolo Antonacci, si tratta del ragazzo ventiseienne figlio di Biagio e di Marianna Morandi, nipote del grande Gianni.

SIMONA VENTURA

SALA STAMPA, GIORNALISTI IN ASTINENZA DI CAFFE' E ALCOL

Chiamate Speranza, avvertite Franceschini, nel caso scomodate Draghi: giornalisti disperati in sala stampa. Per le cinque ore di diretta, che diventano sei per l'arrivo alle 20, si può bere solo acqua. Nessun bar, neanche un gin tonic nemmeno una macchinetta del caffè. Thermos cercasi.

annalisa in versione insaccato

INDOVINELLI

1) I due cantanti si sono incontrati allo shooting fotografico di Tv Sorrisi e Canzoni per la tradizionale copertina, un clima molto freddo. Al saluto dell'uno, l'altro non ha nemmeno risposto. Solo una casualità o vecchie ruggini? E di chi stiamo parlando?

2) Sarà pure il Sanremo pandemico e supercontrollato ma c'è chi non rinuncia alle proprie abitudini "nasali" concedendosi lunghe passeggiate nella zona del Casinò a tarda notte (alla faccia del coprifuoco!).