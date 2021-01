ECCO IL "SEVIZIO" PUBBLICO - CHI HA DECISO DI CONTINUARE AD ANDARE IN ONDA SU RAI1 CON “I SOLITI IGNOTI” MENTRE IN AMERICA ANDAVA IN SCENA LA PRESA DI CAPITOL HILL? UNA VOLTA DECISA LA STAFFETTA TRA LO SPECIALE TG2 (TUTTO PRO TRUMP) E "LINEA NOTTE" DEL TG3 (TUTTO ANTI TRUMP), PERCHÉ TG1 E RAI1 HANNO APPRONTATO UNA EDIZIONE “STRAORDINARIA” ALLE 23.05 QUANDO A WASHINGTON LA PROTESTA ERA STATA SEDATA? IL PALINSESTO DI RAI1 CAMBIA E IL TG1 SI ATTIVA SOLO PER LE CONFERENZE STAMPA DEL PREMIER CONTE?

Abbiamo già fatto notare come, durante gli scontri a Washington e l'invasione del Campidoglio da parte dei manifestanti pro-Trump, mentre tutte le reti televisive avevano gli occhi puntati sugli Usa, Rai1 trasmetteva I Soliti Ignoti. Trasmissione condotta da Amadeus e interrotta solo dopo le 23.00 per un'edizione straordinaria del Tg1 (vedremo più sotto quanto "straordinaria"). Troppo tardi, visto che ormai qualsivoglia canale televisivo - e in primis quelli della concorrenza, Rete4 con Barbara Palombelli su tutti - copriva gli eventi già da ore.

Dalla Rai ci arrivano voci autorevoli secondo le quali, questa mattina, nella sede della Tv di Stato infuria un interrogativo che riassumiamo cosi: "Che cosa è successo ieri sera tra Tg1 e Rai1 e il settimo piano di viale Mazzini mentre l'America tremava davanti all'assalto senza precedenti al Congresso?".

Andiamo per gradi. La notizia con le prime immagini da Washington era già giunta durante il Tg1 delle 20.00 (con l'inviato Claudio Pagliara da New York in difficoltà, come abbiamo scritto ieri) ma perché il telegiornale dell'Ammiraglia a quel punto non è andato avanti? Chi ha deciso d'interromperlo? Possibile che un evento del genere dovesse andare su Rai2 (Tg2 Post) e poi su Rai3 (Tg3 Linea Notte)? La scelta è stata del Direttore del Tgl Giuseppe Carboni o di quello di Rail Stefano Coletta? E l'Ad Fabrizio Salini ne era informato?

Ma soprattutto: una volta decisa la staffetta tra lo speciale Tg2 (tutto pro Trump) e a seguire lo speciale Linea Notte del Tg3 (tutto anti Trump), perché Tgl e Rail - pensando di salvare la faccia - hanno approntato una edizione straordinaria - ebbene si, l'hanno chiamata "straordinaria"! - alle 23.05 quando a Washington la protesta era stata sedata e Donald Trump aveva invitato i manifestanti a tornare a casa? Per giunta, l'edizione "straordinaria", annunciata con spropositata enfasi dal conduttore Amadeus nel dare la linea al Tg, era preceduta da un bel blocco di pubblicità.

Cos'è Servizio Pubblico per i vertici Rai?

Insomma, noi come tanti a Viale Mazzini poniamo una domanda ai vertici Rai: questa strombazzata edizione straordinaria non si poteva mandare in onda prima dei Soliti Ignoti dedicati alla Lotteria? O forse, per Salini, Coletta e Carboni è più da servizio pubblico scoprire l'identità di Biagio Izzo e Alberto Matano (Fino a poco tempo Fa mezzobusto del Tgl, per giunta) rispetto al tentato golpe di Washington? O forse il palinsesto di Rail cambia e il Tgl si attiva solerte solo per le conferenze stampa del Premier Conte?

