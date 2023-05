ECCOLE LE QUOTE ROSA IN RAI: MISS ITALIA! – L’APPELLO DELLA PRESIDENTE DI VIALE MAZZINI, MARINELLA SOLDI, SULLA PARITÀ DI GENERE, NON È DESTINATO A RIMANERE INASCOLTATO. SE NON ALTRO, TORNERÀ NEL SERVIZIO PUBBLICO IL CONCORSO DI BELLEZZA - “REPUBBLICA”: “LA VINCITRICE ALLA FINE CHIEDERÀ LA PACE NEL MONDO E COMMUOVERÀ SCHIERE DI OPINIONISTI DA TALK SHOW CHE FINORA…”

MISS ITALIA

miss italia 2022

Estratto da “la Repubblica”

[…] Per la nuova Rai in arrivo sembra che un punto d’onore sia far tornare in auge Miss Italia. La vincitrice alla fine chiederà la pace nel mondo e commuoverà schiere di opinionisti da talk show che finora hanno sempre disdegnato assai il concorso.

RAI, SOLDI INVOCA LE QUOTE ROSA UN PROGRAMMA PER RUGGERI

Estratto dell’articolo di Mario Ajello per “il Messaggero”

marinella soldi

Almeno nel centrodestra l'accordone politico, per le nomine Rai che saranno varate giovedì prossimo e già si stanno preparando i curricula dei candidati ai posti di comando, è fatto. Però c'è un problemino che potrebbe diventare clamoroso.

Mancano donne e cercasi donne disperatamente. L'allarme arriva da Marinella Soldi, presidente della Rai. «Mi auguro che nelle prossime nomine la parità di genere nell'azienda ma anche sugli schermi verrà applicata», avverte lei. Al momento però tra i papabili, anzi le papabili, che dovrebbero prendere le redini di testate e generi le quote rosa sono al di sotto dell'asticella.

lavinia abate 3

Perciò si pensa di creare una direzione social da destinare a Costanza Crescimbeni e si parla di Claudia Mazzola, quota 5 stelle, alla guida delle Relazioni istituzionali (con Francesco Giorgiono all'Ufficio studi). Conte, tramite Alessandro Di Majo in Cda, potrebbe astenersi o dire no al pacchetto di nomine, anche perché in M5S si considera troppo poco il risarcimento per Giuseppe Carboni da ex direttore del Tg1 dovrebbe accontentarsi di RaiParlamento ma per varare i nuovi direttori di testata, su quelli di genere il parere del Cda non è vincolante, bastano tre voti e il centrodestra anche con l'astensione di Soldi li ha: con Agnes, Di Biasio e l'ad Roberto Sergio.

costanza crescimbeni foto di bacco

La questione femminile - nella quale rientra la conduzione di un programma per Luisella Costamagna, vincitrice di Ballando con le stelle e sponsorizzata da Conte - è complicata anche dal fatto che Salvini, molto impegnato sul dossier Rai, insiste per mettere al giornale radio Francesco Pionati, ex demitiano folgorato sulla via di Pontida, e non Angela Mariella, ora a Isoradio, che pure è in quota leghista.

giuseppe carboni

E quindi? La questione di genere rischia di complicare le cose. Certo, saranno confermate Maria Pia Ammirati (RaiFiction), Elena Capparelli (RaiPlay) e Silvia Calandrelli (RaiCultura) e si dovrebbero aggiungere Simona Sala (Radio2), Monica Maggioni con la direzione dell'offerta informativa più un programma in seconda serata al lunedì. Ma per Soldi è troppo poco. E al momento c'è il rebus che riguarda Angela Mariella e se perde il derby con Pionati significa che il potere degli uomini è davvero troppo soverchiante. […]

monica maggioni speciale tg1 marinella soldi