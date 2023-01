Estratto da www.open.online

L’attrice di Laguna Blu e Pretty Baby Brooke Shields ha raccontato di essere stata violentata agli inizia della propria carriera a Hollywood.

La star degli anni ’80 non ha svelato l’identità del carnefice, ma ha detto che poco dopo aver finito il college ha incontrato ha incontrato un uomo che già conosceva, che l’avrebbe invitata a un hotel con la scusa di un incontro di lavoro: la possibilità di fare un casting per una parte nel nuovo film dell’uomo.

Ad un certo punto, riporta France 24, il presunto stupratore sarebbe andato in bagno. Avrebbe detto di voler chiamare un taxi per Shields, salvo poi riapparire completamente nudo e attaccarla.

«Non ho posto molto resistenza, sono rimasta immobile, congelata», racconta l’attrice nel documentario che richiama il nome di uno dei suoi film più noti: Pretty Baby: Brooke Shields, presentato al Sundance film festival di Salt Lake City venerdì scorso. La sua denuncia si aggiunge a quella di molte donne dello spettacolo, che raccontano quanto fenomeni simili sarebbero diffusi in quell’ambito.

Sessualizzata fin da piccola

«Pensavo che il mio singolo “no” sarebbe stato sufficiente a fermarlo», spiega Shields. «Ma ad un certo punto tutto quello che riuscivo a pensare era “scappa e cerca di non morire“», aggiunge.

Una volta riuscita a divincolarsi dall’uomo, Shields racconta di aver chiamato l’amico e capo della sua sicurezza gavin de Becker, che non ha avuto dubbi: «È stupro».

L’attrice spiega che fino a poco tempo fa non ci voleva credere, e per questo non ha parlato della cosa fino ad ora. Il film verrà rilasciato sulla piattaforma di streaming Hulu in due parti.

Nella prima viene esaminata la sessualizzazione subita dall’attrice tra i 10 e 14 anni. A 10 anni, Shields posò per un servizio fotografico di nudo. A 11 interpretò la parte di una bambina prostituta in Pretty Baby; a 14 recitò nel controverso film Laguna Blu, dove appare in altre scene di nudo.

