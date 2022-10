ECO-FREGATURE - ROMAN MICA, YOUTUBER AMERICANO, HA SPESO 116MILA EURO PER UN MEGA SUV ELETTRICO CHE DOPO 400KM SI È ROTTO LASCIANDOLO CON IL CULO PER TERRA IN MEZZO ALL'AUTOSTRADA CON LE ALTRE MACCHINE CHE GLI SFRECCIAVANO ACCANTO A TUTTA VELOCITÀ. NON È IL PRIMO CASO DI SUV ELETTRICO DIFETTOSO - OLTRE A ESSERE DIFETTOSO L'HUMMER ELETTRICO CI METTE LA BELLEZZA DI 4 GIORNI PER RICARICARSI, SIAMO SICURI CHE L'AUTO ELETTRICA SIA IL FUTURO? - VIDEO

Si moltiplicano i casi delle persone lasciate a piedi dai fuoristrada elettrici. Come nel caso di Roman Mica, l'uomo che gestisce il sito web «The Fast Lane Truck» che ha voluto raccontare la sua disavventura su Youtube. Roman aveva appena acquistato un gigante della strada elettrico da ben 116mila euro quando, dopo appena 400 chilometri, lo ha lasciato in mezzo di strada.

«Sono molto infelice. Sono in un Hummer nuovo di zecca, nel traffico, e il fuoristrada ha subito una scarica completa. Non si metterà in moto se non lo collegherò ad una colonnina di ricarica», racconta sconsolato Roman Mica sul suo canale YouTube. «Ho provato a riavviare. Non riesco nemmeno ad aprire il bagagliaio, perché non funziona. Non c'è modo di eseguire un riavvio forzato su questo sistema: ho provato la modalità provvisoria, non si avvia nemmeno così, è semplicemente bloccato».

«Sono piuttosto inca***to in questo momento e nervoso per il traffico in cui questo fuoristrada mi ha lasciato», ha aggiunto Mica, aprendo la portiera della sua auto per dare agli spettatori una visione migliore di dove si trovava. «È qui che l'Hummer mi ha lasciato bloccato. Una posizione molto pericolosa», racconta mentre le auto gli sfrecciano accanto. «Ho appena speso 116mila euro, lo faccio da 12 anni e non ho mai avuto un veicolo che ci ha lasciato completamente a piedi, in questo tipo di situazione. La cosa peggiore è che non riesco a portare l'auto fuori dal pericolo. Ho un veicolo da più di 4 tonnellate che non posso nemmeno trainare via».

Fortunatamente, sul posto oltre al figlio di Mica si è precipitato anche un agente di polizia e tutti e tre insieme sono riusciti a far ripartire il gigante della strada elettrico. Grazie a un bizzarro processo di scollegamento della batteria, sono riusciti a riavviare forzatamente il fuoristrada, dopo aver abbassato i finestrini e premuto il freno. Una modalità di emergenza prevista dal sistema elettrico dell'auto che ha permesso all'uomo di spostare il veicolo dalla strada.

