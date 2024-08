GLI EFFETTI DELL'EGO-LATRINA - GLI SPECCHI A CASA DI GIUSEPPE BRINDISI HANNO BISOGNO DI UNA PULITA. IL CONDUTTORE DI "ZONA BIANCA": "SOMIGLIO UN PO’ A GEORGE CLOONEY, MA ANCHE A PATRICK DEMPSEY" - IL GIORNALISTA, CHE NEL 2022 ERA FINITO AL CENTRO DELLE POLEMICHE PER LA SUA "INTERVISTA" AL MINISTRO DEGLI ESTERI RUSSO LAVROV, (CHE E' STATA UN MONOLOGO DEL POLITICO) FA SAPERE CHE LA SUA VACANZA PIÙ BELLA È STATA DURANTE "UN CAPODANNO TRA MOSCA E SAN PIETROBURGO, L’ANNO PRIMA DELL’AVVENTO DEL COVID..."

Estratto dell'articolo di Maria Giuseppina Buonanno per “Oggi”

Per tutto il mese di agosto, ogni mercoledì è su Rete 4, in prima serata, con Zona bianca. Poi Giuseppe Brindisi, dal 1° settembre torna con il talk show alla sua tradizionale collocazione domenicale.

«È la quarta estate consecutiva che Zona bianca è in onda e ora stiamo portando avanti le inchieste che abbiamo condotto durante l’anno, dando spazio anche a temi più leggeri, più estivi», dice Giuseppe Brindisi, 62 anni, sposato con la giornalista e scrittrice Annamaria Capozzi.

Non va in ferie in questo periodo: ci racconti però di una vacanza memorabile.

«Ne ho fatte tante. Forse la più bella non è estiva ma invernale: un Capodanno in Russia, tra Mosca e San Pietroburgo, l’anno prima dell’avvento del Covid». [...]

Non teme che il suo programma si possa confondere con È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer?

«No, sono programmi che hanno ognuno la propria identità».

Ci sveli qualche suo aspetto “sentimentale”, oltre la tv, tra vita privata e passioni…

«In questi giorni il mio pensiero è per mia figlia Benedetta che è a New York a studiare danza in una delle scuole americane più prestigiose: sta inseguendo il suo sogno, sta per diventare maggiorenne, a dicembre compirà 18 anni. La guardo spiccare il volo e sono molto orgoglioso di lei».

Scusi, si sente per caso il George Clooney dei talk show? Ha un suo stile in tv...

«Addirittura! Forse per il look che è simile, ultimamente. Diciamo a metà tra Clooney e Patrick Dempsey. Ovviamente si scherza». [...]

