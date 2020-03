ELETTRA ECLETTICA - LA LAMBORGHINI E IL PASSATO LESBO: ''HO AVUTO POCHISSIMI FIDANZATI, E A UN CERTO PUNTO AVEVO CAPITO CHE ERO PIÙ DELL'ALTRA CHIESA. POI HO INCONTRATO NICK (IL CANTANTE AFROJACK)'', CON CUI SI DOVREBBE SPOSARE QUEST'ANNO (VIRUS PERMETTENDO)

Francesco Fredella per www.liberoquotidiano.it

Corre. Proprio come una Lamborghini. Elettra, eclettica come artista, lascia i fan senza fiato. Di nuovo. Stavolta decide di fare coming out. Sui social i fan la bombardano di domande. E lei risponde senza sottrarsi. Già nel reality di MTV, qualche anno fa, dichiarò di essere bisessuale. Poi nel 2018 si è fidanzata con Afrojack. Per i suoi fan, allora, sembrava chiusa la parentesi bisessuale. Invece, ora più che mai in tempi di quarantena, è tornata sull’argomento rispondendo ai fan. “Vuoi sapere chi dei miei ex? Ne ho avuti pochissimi e sono durati tutti pochissimo - risponde la Lamborghini - Fino a che non ho realizzato che ero più dell’altra chiesa. Poi ho incontrato Nick (il vero nome di Afrojack)”. Per i più curiosi il mistero è stato risolto.

