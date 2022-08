Da www.tgcom24.mediaset.it

Le voci si rincorrono da settimane: tra Elodie e Andrea Iannone è nato l'amore. La scintilla tra la cantante e il pilota di MotoGp pare sia scoccata durante le vacanze che stanno trascorrendo con un gruppo di amici (di cui fa parte anche Diletta Leotta). Il settimanale Chi li ha paparazzati in barca a Porto Cervo mentre chiacchierano e mangiano un gelato. C'è chi giura di averli visti persi in baci appassionati, loro però cercano di mantenersi lontani dai riflettori.

Elodie in bikini sfoggia un fisico strepitoso e Andrea Iannone, seduto accanto a lei, la mangia con gli occhi. La discussione si fa accesa, e la cantante sembra particolarmente coinvolta: nelle foto la si vede gesticolare durante la chiacchierata poi, mentre il centauro si allontana, lo guarda dubbiosa e perplessa studiando ogni sua mossa. Una piccola schermaglia d'amore? Chissà, in ogni caso a fine giornata è tutto risolto e i due si allontanano insieme dalla barca.

Elodie e Andrea Iannone si conoscevano già da tempo grazie a un amico comune, ma non si erano mai frequentati. Nelle scorse settimane però si sono trovati insieme ad amici comuni prima in Puglia e poi in Sardegna. Nell'arco della settimana prima del Ferragosto pare sia scoccata la scintilla e da allora sono diventati inseparabili. Sui social sono apparsi insieme solo in uno scatto di gruppo con la comitiva di amici, poi sono arrivati gli avvistamenti durante una cena romantica e per ultime le foto pubblicate da Chi della giornata in barca.

Reduce dalla storia con il rapper Marracash, Elodie ha confessato in un'intervista a Peter Gomez: "E' la persona che amerò di più in tutta la mia vita, un prossimo fidanzato non sarà mai alla sua altezza". Insomma, l'asticella per Andrea Iannone è fissata piuttosto in alto. Ma lui alle sfide ci è abituato, e finora non si è mai arreso.

