Marco Giusti per Dagospia

Come sono andati gli Emmy stanotte? Una bomba. Totalmente anti-trumpiani, neri, al femminile, gay e perfino canadesi. Come ci si poteva aspettare. Sia per i premi sia per la conduzione di Jimmy Kimmel.

Vediamo però se ho capito bene il palmares. Zendaya, 23 anni, premiata come protagonista di “Euphoria”, è la più giovane attrice che abbia vinto un Emmy e la seconda attrice nera a vincerlo. Le sue fan sono impazzite sui social.

“Euphoria” è una serie popolarissima che già puntava su personaggi fluidi. E vedrete come andrà l’anno prossimo agli Emmy “We Are Who We Are” di Luca Guadagnino che sviluppa gli stessi temi…

“Watchmen”, candidato con 26 nominations, ne porta a casa undici. I quattro più importanti sono miglior miniserie, miglior protagonista di miniserie, la strepitosa attrice nera Regina King, a Venezia come regista con “One Night in Miami”, miglior attore non protagonista, il nero Yahya Abdul-Mateen II, miglior sceneggiatura.

“Watchmen è la storia di un trauma”, ha detto ritirando il premio l’attore, “la storia sulle ferite ancora aperte del terrorismo bianco domestico… la storia sulla corruzione e la brutalità della polizia.

Ma è anche la storia su un dio che scende sulla terra per trasmettere a una donna nera tutto l’amore che merita”.

Per Regina King, che si è presentato con la maglietta di Breonna Taylor in puro stile Black Lives Matter come un’altra attrice nera vincitrice, Uzo Aduba,, è il quarto Emmy in sei anni, in mezzo c’è un Oscar per “If Beale Street Could Talk”. Ha ricordato la morte del giudice star delle cause umane e sociale, RBG, e ha invitato il pubblico a andare a votare. “Watchmen” è anche il primo caso di serie tratta da un comic book che prende un premio.

Nella sezione comedy trionfa vincendo non uno o due premi, ma proprio tutti i premi possibili la sitcom supergay canadese “Schitt’s Creek” con Daniel Levy protagonista, che è anche ideatore della serie, suo padre Eugene, anche lui remiato, Catherine O’Hara. Daniel Levy si è presentato in diretta con la gonna, un po’ come faceva Alberto Sordi, direi…

Nella sezione drama superpremiata anche la serie HBO “Succession”, che vince miglior serie, regia, sceneggiatura e protagonista maschile, Jeremy Strong.

La giovanissima Julia Garner vince come non protagonista della sezione drama per “Ozark”. Nel film è la ragazza della famiglia in fuga. Una serie molto amata da tutti anche in italia, “Unorthodox” vince solo per la regia, Maria Schrader. Mentre Mark Ruffallo vince come protagonista maschile per la serie “I Know This Much Is True”, che vedremo a giorni anche in Italia.

