Marco Giusti per Dagospia

shogun

Stasera tutti a vedere e rivedere "Shogun" la serie targata FX, la trovate su Disney+, ideata da Justin Marks e Rachel Kondo, che ha vinto 18 Emmy Awards, categoria drama, il massimo per una serie alla sua prima stagione. Vince per la regia di Frederick E.O.Toye, ma anche per i protagonisti, Hiroyuki Sanada e Anna Sawai. È una serie spettacolare che vanta una ricostruzione storica perfetta del Giappone e personaggi giapponesi finalmente credibili e che parlano giapponese in una serie americana così popolare.

the bear terza stagione

Anna Sawai ritirando il premio per la sua silenziosa Lady Mariko ha detto: "questo è per tutte le donne che non si aspettano nulla e continuano a essere un esempio per tutte". "The Bear", che potete vedere su Disney+, arrivato alla terza stagione, vince 11 Emmy, categoria comedy. Tra questi regia e miglior attore, Jeremy Allen White, che sta girando il biopic su Bruce Springsteen, e miglior non protagonista, Ebon Moss Bachrach. Vince anche la cuoca messicana di Colon Zayas, prima latina a vincere un Emmy in questa categoria, che ha chiuso con l'appello al voto per Kamala Harris in nome dei diritti civili.

jodie foster true detective night country

Jodie Foster Vince come miglior protagonista di una serie drammatica per la sceriffa scopatrice di "True Detective: Night Country", che trovate su Sky. "Baby Reindeer" una delle serie più innovative della stagione, vince, nella categoria limitate, per Richard Gadd, protagonista e ideatore, e per Jessica Gunning, non protagonista, come la sua terribile stalker.

hacks

Dobbiamo vedere, almeno io, la serie comedy "Hacks", che vince sia come serie comica che per Jean Smart, sua protagonista nel ruolo di DeborahVance. Lo strepitoso "Ripley" diretto e sceneggiato da Steven Zaillan, lo trovate su Netflix, vince per la regia e per la fotografia. Elizabeth Debecki vince da non protagonista per la su Lady Diana in "The Crown", Lamorne Morris per "Fargo". E Billy Crudup per "The Morning Show".

