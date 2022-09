GLI EMMY DEI GIUSTI - STRAVINCE COME MIGLIOR SERIE DRAMMATICA “SUCCESSION”, HBO, ALLA FACCIA DI “BETTER CALL SAUL”, AMC, E DELLE DUE PRODUZIONI PIÙ POTENTI DI NETFLIX, “OZARK” E “STRANGER THINGS” - “SUCCESSION” VINCE ANCHE PER LA MIGLIOR SCENEGGIATURA, SCRITTA DA JESSE ARMSTRONG, CHE SE NE È USCITO CON UNA BUONA BATTUTA (“E’ UNA GRANDE SETTIMANA PER LE SUCCESSIONI, MA NOI ABBIAMO AVUTO PIÙ VOTI DI CARLO”) E MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA. ZENDAYA VINCE PER LA SECONDA VOLTA IL PREMIO COME MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA DI UNA SERIE DRAMMATICA, “EUPHORIA”, OVVIAMENTE. CONTENTI? NON SO. MA COME NULLA A "STRANGER THINGS"? – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

JESSE ARMSTRONG CON IL CAST DI SUCCESSION - EMMY 2022

La notte degli Emmy Award 2022, la numero 74, è andata così. Stravince come miglior serie drammatica “Succession”, targata HBO che noi vediamo su Sky, alla faccia di “Better Call Saul”, AMC, e delle due produzioni più potenti di Netflix “Ozark” e “Stranger Things”.

“Succession” vince anche per la miglior sceneggiatura, scritta da Jesse Armstrong, che se ne è uscito con una buona battuta (“E’ una grande settimana per le successioni, ma noi abbiamo avuto più voti di Carlo”), e miglior attore non protagonista, cioè Matthew Macfadyen. “Squid Game”, la potente serie coreana di Netflix, vince per la migliore regia di una serie drammatica, Hwang Dong-hyuk, e migliori attori, Lee Jung-jae e Lee You-mi. Zendaya come Rue vince per la seconda volta il premio come miglior attrice protagonista di una serie drammatica, “Euphoria”, ovviamente.

zendaya emmy 2022 3

“The White Lotus”, HBO, vince come miglior serie limitata, battendo “Pam&Tommy” e “Inventing Anna”, ma anche come miglior regia, Mike White, migliori non protagonisti, Murray Bartlett e Jennifer Coolidge. Michael Keaton vince come miglior attore di una serie limitata per “Dopesick”, il suo primo Emmy in assoluto, battendo campioni come Colin Firth (“The Staircase”), Andrew Garfield (“In nome del cielo”), Oscar Isaac (“Scene da un matrimonio”).

Amanda Seyfried vince come protagonista di una serie limitata per “The Dropout" battendo Toni Colette (“The Staircase”), Lily James ("Pam & Tommy"), Margaret Qualley (“Maid”). ”Ted Lasso” di Apple Tv vince anche quest’anno come migliore serie comedy, per il protagonista, Jason Sudeikis e il non protagonista, Brett Goldstein. E batte a potente “Only Murders in the Building” di Hulu.

julia garner emmy 2022.

La serie comedy, davvero molto divertente, della ABC, ma da noi si vede su Disney+ “Abbott Elementary” vince per la miglior sceneggiatura, scritta dalla protagonista Quinta Brunson, e la miglior attrice non protagonista, Sheryl Lee Ralph. Jean Smart vince come protagonista di “Hacks”, l’unica serie che non abbiamo ancora visto in Italia, e batte la potente Rachel Brosnahan di “The Marvelous Mrs. Marvel” e la Quinta Brunson di “Abbott Elementary”.

Lizzo vince come “Watch For the Big Girl” come migliore performer. Nessun premio a “Better Call Saul”, “Ozark” se la cava con un premio alla non protagonista Julia Garner, “Only Murders in the Building” con un premiuzzo a Nathan Lane come guest star. Migliore serie animata è “Arcane” di Netflix. Contenti? Non so. Ma come nulla a "Stranger Things"?

