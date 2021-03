ENRICO VANZINA PARLA A "RADIO2" DEL SUO NUOVO LIBRO, DEL SUO FILM PEGGIORE (“BANZAI” CON PAOLO VILLAGGIO) E DEI TORMENTONI MEMORABILI: “UNA SIGNORA IN VIA CONDOTTI MI HA RIFATTO LA SCENA DE ‘LE FINTE BIONDE’ CON CINZIA LEONE CHE ALZAVA LE ASCELLE. IO SOTTO SO’ COSÌ...” – E POI C'E' TONINHO CEREZO CHE A FINE ANNO RICEVE MESSAGGI IN CUI GLI CHIEDONO COME HA PASSATO CAPODANNO…” - VIDEO

Da “Non è un paese per giovani” su Rai Radio 2 https://www.raiplayradio.it/audio/2021/02/Enrico-Vanzina-ci-racconta-una-giornata-di-nebbia-a-Milano-7a90f1d2-81ba-471a-b0e7-458809432c14.html

LE FINTE BIONDE 3

“Il mio film peggiore? Zero stelle le do a Banzai, quello che facemmo con Paolo Villaggio. Paolo, dopo il successo di Io no spik inglish, ci disse: voglio andare in Giappone a mangiare il sushi. Facemmo una schifezza. Quello a cui darei cinque stelle? Il cielo in una stanza, che è stato dimenticato. Portammo per la prima volta sullo schermo un certo Elio Germano”.

Così Enrico Vanzina, nei panni del critico cinematografico di se stesso, ospite di Massimo Cervelli e Tommaso Labate a “Non è un paese per giovani” su Rai Radio 2 per presentare il suo ultimo libro “Una giornata di nebbia a Milano”.

Ripercorrendo pezzi della sua carriera e i tanti tormentoni, Vanzina rivela quelli che gli fanno più piacere. “Toninho Cerezo dice che a fine anno riceve messaggi in cui gli chiedono come ha passato capodanno. Ma la cosa che mi ha fatto più piacere è una signora incontrata a via Condotti, che mi ha rifatto la scena de Le Finte bionde con Cinzia Leone che alzava le ascelle. Io sotto so’ così...”

vacanze di natale

enrico vanzina foto di bacco cerezo-1 LE FINTE BIONDE ENRICO VANZINA COVER le finte bionde LE FINTE BIONDE 4 le finte bionde 1 LE FINTE BIONDE 5 LE FINTE BIONDE 1