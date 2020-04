ESCORT A FARE DUE PASSI – ‘STRISCIA’ E IL SERVIZIO CHE RIVELA LO SCANDALO A LUCI ROSSE: SU DIVERSI SITI DI APPUNTAMENTI CONTINUANO AD APPARIRE ANNUNCI CHE PROPONGONO INCONTRI SESSUALI, IL TUTTO IN BARBA AI DIVIETI DEL GOVERNO DI USCIRE DI CASA. IL TG SATIRICO MOSTRA ANCHE COME PASSARE DALLE PAROLE AI FATTI, CORRENDO IL RISCHIO-MULTA, SIA TUTT'ALTRO CHE IMPOSSIBILE – VIDEO

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/la-quarantena-non-ferma-le-escort-online_66891.shtml

Da liberoquotidiano.it

La quarantena? Sembra non esistere per le escort che lavorano online. L'allarme è stato lanciato da Striscia la Notizia, che nell'edizione in onda su Canale 5 martedì 7 aprile ha dedicato un servizio a questo tema pruriginoso (e pericoloso).

Ad occuparsene l'inviata Chiara Squaglia, che ha messo in evidenza come su diversi siti di appuntamenti a luci rosse continuano ad apparire annunci che propongono incontri sessuali, il tutto in barba ai divieti del governo di uscire di casa. Non solo annunci, però: il servizio del tg satirico di Antonio Ricci mostra anche come passare dalle parole ai fatti, correndo il rischio-multa, sia tutt'altro che impossibile. Eppure, le escort continuano ad agire in libertà.

