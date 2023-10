ESSERE IL COMPAGNO DI UNA DIVA? E' CROCE E DELIZIA - IL GIOCATORE DI FOOTBALL AMERICANO TRAVIS KELCE, IL NUOVO FIDANZATO DI TAYLOR SWIFT, STA SPERIMENTANDO CHE VUOLE DIRE AVERE UNA RELAZIONE CON UNA SUPERSTAR: SE DA UN LATO LA PRESENZA DI TAYLOR SWIFT ALLO STADIO HA FATTO SCHIZZARE IN ALTO LA SUA POPOLARITÀ, L'AUDIENCE TELEVISIVA E LA VENDITA DI BIGLIETTI E DI MERCHANDISING, DALL'ALTRO DEVE FARE I CONTI CON I FAN E GLI "HATER" DELLA CANTANTE, CHE LO HANNO PRESO DI MIRA PER...

[…] Taylor Swift. Demolisce un record dopo l’altro, si avvia a entrare nel ristrettissimo club dei miliardari del mondo dello spettacolo […] e ogni volta che si accompagna a un nuovo fidanzato finisce — al di là del livello di fama di lui, che generalmente è molto alto — per cannibalizzarne il «brand». Vedi l’ultimo esempio di una lunga serie: si accompagna — nulla di ufficiale per adesso, […] a un fenomeno del football Nfl, Travis Kelce dei Kansas City Chiefs.

Kelce, 33 anni come Swift, di lavoro fa il «tight end» e demolisce record su record come fa lei in campo […] ma non può competere: appena Swift è comparsa la settimana scorsa a una partita casalinga dei Chiefs (in tribuna d’onore accanto alla mamma di lui) e si è sparsa la voce che l’avrebbe seguito in trasferta a New York, le vendite dei biglietti per la partita sono schizzate in alto del 40% e l’audience televisiva ha registrato il record della stagione nel segmento demografico delle giovani donne […]

Il quattro deve essere il suo numero fortunato perché da quando lei e Kelce si vedono, la maglia di lui — che, ripetiamo, non è un giocatore qualunque ma un fuoriclasse — rischia il sold out perché le vendite si sono impennate del 400%. Lui, che nel suo ruolo è uno dei più forti di tutti i tempi, guadagna 11 milioni l’anno. Lei durante il tour ne guadagna 13 a sera, di milioni di dollari. C’è partita tra i due? No, oggettivamente.

Swift era riuscita, con grandissima abilità, a restare apolitica fino a quattro anni fa: ha cominciato la carriera come cantante country prima di virare sul pubblico più generalista del pop, e sa benissimo che il country ha in America dei fans molto fedeli ma anche politicamente molto caratterizzati […] Quattro anni fa, però, le prime critiche a Trump, poi l’endorsement a Biden nel 2020, e il supporto senza se e senza ma alla causa dei diritti civili Lgbt.

Per peggiorare le cose, Kelce è appena apparso in uno spot della Pfizer, casa farmaceutica invisa alle legioni no vax di Internet. Si è così raggiunta la massa critica per far scaturire la reazione a catena ben nota a chi bazzica i social. Legioni di utenti contro la coppia, commenti cattivi, insulti, le inevitabili fake news (che qui non è il caso di amplificare ulteriormente). […]

