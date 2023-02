MANDORLE AMARE – SONO STATE RITIRATE IN VIA PRECAUZIONALE DAL MERCATO LE MANDORLE SGUSCIATE VENDUTE CON I MARCHI DATTILO, MOVIDA CATERING E I&D SRL – PER IL MINISTERO DELLA SALUTE C'È IL RISCHIO DI CONTAMINAZIONE DA AFLATOSSINE, SOSTANZE PRODOTTE DA MICROFUNGHI CHE POSSONO ESSERE TOSSICHE E DANNOSE PER IL FEGATO...