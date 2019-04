FABIO FAZIO VIA DA RAIUNO! - CON I NUOVI PALINSESTI, "CHE TEMPO CHE FA" NON SARÀ PIÙ SULLA RETE AMMIRAGLIA. PER LA GIOIA DI MATTEO SALVINI…

Marco Antonellis per Dagospia

SALVINI FAZIO

Prima di capire come terminerà la querelle riguardante il Tg1, proprio in queste ore arriva un'altra clamorosa novità che rischia di scuotere le fondamenta di viale Mazzini: a quanto si apprende, Fabio Fazio sarebbe uscito dai palinsesti di Rai Uno in via di definizione per il prossimo anno. Insomma, il dado è tratto: "Che tempo che fa" con i nuovi palinsesti non sarà più sulla rete ammiraglia. Per la contentezza di Matteo Salvini.