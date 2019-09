FABIO VOLO SI DIMENTICA DI MADONNA E DEI VIDEO IN CUI LUI SI PRESENTAVA NUDO E SI SCAGLIA CONTRO ARIANA GRANDE: ''SI METTE A QUATTRO ZAMPE, VESTITA DA MIGNOTTA, E FA 'LO VOGLIO, LO PRENDO'. RAGAZZINE DI 9-10 ANNI CHE LA IMITANO SU TIKTOK MUOVENDO IL CULO. SE NE AVESSI UNA, URLEREI: 'LA SOCIETÀ MI STA IMPUTTANENDO MIA FIGLIA!'' - LA REAZIONE DI TWITTER È IMPIETOSA

Le dichiarazioni di Fabio Volo avrebbero avuto senso solo se avesse detto “Sono preoccupato per tutte le 15enni che si vestono come Ariana Grande, il mondo è pieno di uomini di merda che considerano una scollatura un invito a palpeggiare. Il problema siamo sempre e solo noi” — Davide (@HuertDeAuteuil) 16 settembre 2019 Fabio Volo su Ariana Grande: "Io padre di due femmine, vado a lavoro mentre una società mi sta imputtanando la figlia"



Un giorno forse gli uomini etero la smetteranno di sentirsi offesi o minacciati dalla una donna che liberamente sceglie di mostrare qualche centimetro di pelle pic.twitter.com/VZMlZpoq5a — Simone Alliva (@SimoneAlliva) 16 settembre 2019 Ogni posizione, ogni vestito che mettiamo, ogni frase che diciamo è TUTTO SESSUALIZZATO, un gesto quotidiano viene interpretato come un invito a molestarci e nel peggiore dei casi a stuprarci. Però per Fabio Volo il problema è la tutina di Ariana Grande, che vada a fanculo — disappointed (@rosesforcory) 16 settembre 2019 Se la tutina di Ariana Grande non va bene, alle sue figlie va bene questo?



Fabio Volo:??? pic.twitter.com/iZ84IHEDCo — Daniela?? (@hhugmeben_) 16 settembre 2019 Cosa farà Ariana Grande con l’opinione di Fabio Volo sul suo conto pic.twitter.com/1LcxGXlFMm — Giulia ? (@glossphere) 16 settembre 2019

Fabio Volo accusa Ariana Grande di essere una 'mignotta'. Il conduttore radiofonico, nella sua trasmissione su Radio Deejay Il Volo del mattino, si è lasciato andare a un commento molto diretto nei confronti della cantante americana.

"Ma non è possibile sia legale - ha detto durante la trasmissione - che una per cantare una canzone si metta a quattro zampe, vestita da mignotta e muova il c**o facendo I Want It, I Got It". Volo racconta di una sua vacanza in Australia quando, mentre era in palestra, ha incrociato un video della Grande ritenendolo inappropriato.

"Quando ero in Australia - racconta Volo - andavo in palestra ogni tanto per staccare dai figli. Corro su questo tapis-roulant, ed era piena di televisioni questa palestra con tutti questi canali di video per giovani. A un certo punto c'è una che si chiama Ariana Grande, bellissima ragazzina, mora, che sembra una quindicenne, vestita di rosa tutta sexy". Quando gli viene ricordato che Grande ha superato la maggiore età, lui sembra non ascoltare e prosegue: "Non lo so, se io vado a una festa e una viene vestita così io dico 'ma chi è sto putt***ne?'. A Brescia avremmo detto: 'Come si è intro**ta'. Le donne sono come i fiori, no? In base ai colori e ai profumi attirano un certo tipo di uomo. Se tu hai paura, perché sei insicura e quindi esageri con la sensualità attirerai solo gente che ti vuol sdraiare".

La collega, però, lo avverte di nuovo: "Questo è un ginepraio.." ma lui insiste concludendo con un pensiero preoccupato rivolto alle figlie: "Mentre io corro 'sta ragazzina è a quattro zampe, detto anche dog style, che muove il c**o e fa 'Lo voglio, lo prendo' (come dice la canzone, ndr). Tutto il video era un richiamo sessuale, lei parla alle dodicenni, decenni.. Io dico, pensa io, padre di due femmine, vado al lavoro e faccio le mie cose mentre una società mi sta 'imputt****do' le figlie... Ma non si può!".

