19 nov 2021 17:34

FACCE DA GURU - UN LETTORE SCRIVE A "REPUBBLICA": "MI CHIEDO PERÒ COME SIA POSSIBILE CHE CONTE, CIRCONDATO DA TANTI FAMOSI E ACCREDITATI SPIN DOCTOR COME CASALINO E TRAVAGLIO, SI SIA ESPOSTO NON ALLA SATIRA, MA ALL'ITALICA PERNACCHIA" - MERLO: "GLI SPIN DOCTOR , I "DOTTORI DEL COLPO A EFFETTO" SONO I SOLITI MAGLIARI ITALIANI. CHI RICORDA GIANNI PILO, PRIMO "SONDAGGISTA PERSONALE" DI BERLUSCONI, E LUIGI CRESPI CHE INVENTÒ "IL CONTRATTO CON GLI ITALIANI"? E IL SIMPATICO CLAUDIO VELARDI CHE BUTTÒ VIA I VESTITI OVIESSE DI D'ALEMA E LO PORTÒ DA UN SARTO PER GAGÀ? E L'ALTRETTANTO SIMPATICO RONDOLINO?"