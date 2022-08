FACCE DA PAPERO E CERVELLI DI GALLINA – IL CASO DI DONALDDUCK21X, IL PAPERO DALL'ACCENTO SICILIANO CHE CANTA, RAPPA, COMMENTA ALTRE WEBSTAR ED È ORMAI UN FENOMENO DEI SOCIAL – HA DUETTATO CON FABIO CARESSA ED È STATO BACCHETTATO DALLA “MAESTRA DEL CORSIVO”, LA BOMBASTICA ELISA ESPOSITO – GIOVANNI MARRONE, L'OPERAIO 24ENNE DI CATANIA CHE HA CREATO IL PERSONAGGIO UN ANNO FA: “TUTTO È COMINCIATO PER UNA SFIDA CON LA MIA RAGAZZA CHE NON MI DEDICAVA PIÙ ATTENZIONI…”

Daniele Priori per “Libero quotidiano”

L'estate italiana del 2022 e le sue follie social viste con gli occhi, anzi, meglio, raccontate con la voce di un paperino siciliano. La versione nostrana del papero Disney, ormai popolarissima sul web, è divenuta un fenomeno virale, sorprendente, imperdibile ma soprattutto capace di trasmettere buon umore.

Il papero canta, rappa, commenta altre webstar dei social ed è ambito, tanto da esser stato ripreso dalla "maestra del corsivo", la tiktoker Elisa Esposito che col DonaldDuck21x, questo il nickname, ha duettato nelle stralunate lezioni del suo assurdo linguaggio, al punto da far torcere il becco al nostro idolo da mezzo milione e più di follower.

A giugno, nel suo primo anniversario di vita, DonaldDuck21x è stato tra i protagonisti di EtnaComics, la fiera del fumetto che si tiene ogni anno a Catania. Il primo settembre un duo di cantanti siciliani farà uscire una canzone a lui interamente dedicata nella quale farà un cammeo. Prima ancora, però, ha deciso il suo padrino-ventriloquo Giovanni, il pupazzo inciderà e pubblicherà un brano tutto suo, anzi in duetto con l'amato odiato amico "Topolino".

Ma come, da dove e perché è nato questo vero e proprio fenomeno? A spiegarcelo con la sua vera voce è proprio Giovanni Marrone, l'operaio 24enne di Catania che è l'anima di Donald Duck21x: «Tutto è cominciato la primavera dello scorso anno per una sfida con la mia ragazza che, troppo presa dal suo TikTok, non mi dedicava più tempo e attenzioni. Così ho deciso di vendicarmi e sfidarla, chiamando in aiuto proprio Paperino, un personaggio non troppo fortunato ma abituato a prendersi, a modo suo, le sue rivincite».

All'inizio Giovanni doppiava le strisce animate del cartoon Disney, parlando anche in siciliano per caratterizzare ulteriormente il personaggio. Poi però, ad agosto, i primi video realmente di successo, segnali coincisi con l'arrivo del "pupo" come lo chiama il suo padrino Giovanni, grazie al quale il papero è uscito dallo schermo.

Un pupazzo da cui ora Giovanni è divenuto di fatto inseparabile. Per strada, infatti, i ragazzi, ma anche le persone più adulte, lo fermano chiedendogli un saluto o un video, ovviamente, con la voce di Donald Duck. «Ormai», ci racconta, «lo sanno anche al lavoro, credo persino i titolari della fabbrica».

Fatto sta che in questi dodici mesi di video, alcuni dei quali hanno raggiunto qualche milione di visualizzazioni, questo Paperino ha iniziato ad esplorare il mondo. Ha duettato con Fabio Caressa, il telecronista Sky, imitando in linguaggio paperesco le telecronache della semifinale dei mondiali 2006 e quelle più recenti dell'Europeo 2021.

Ha duettato virtualmente con Lady Gaga e Laura Pausini in spagnolo. Ha interpretato, senza particolari fobie di genere, Rose del film "Titanic" con Giovanni, manco a dirlo, nel ruolo di Jack, il personaggio portato in scena da Leonardo Di Caprio.

Non mancano, poi, tra le esilaranti e quasi quotidiane gag, riferimenti ironici al politically correct. Sorpreso a cantare il successo anni 60 di Edoardo Vianello, "I watussi", il papero viene interrotto dall'arrivo di un possente uomo di colore che nel momento in cui il papero doveva dire: «gli altissimi ne...» proprio notando il ragazzo africano particolarmente accigliato, sostituisce la parola indicibile con Ne... squik. «Tutto improvvisato», ci racconta ancora Giovanni, «e forse la forza del personaggio e dei video è proprio in questa spontaneità».

Estemporaneo anche il rap "No plastic" nato nella giornata Plastic Free. Fino ai video che sono diventati in poche ore i più cliccati in assoluto: quelli nei quali si vede il pupazzo impegnato e disturbato nella stanza da bagno. Scene da film, anzi, scenate come quella dell'ex protagonista del Gf Vip Denis Dosio accolte con sconcerto dal papero più simpatico d'Italia.

«Ma Giovanni questo che vuole? Sto cac...do!». E giù urla e improperi, fino alla massima, anzi, alla perla del giorno "on the road": «Puoi chiamare tuo figlio Topolino ma non puoi essere figlio di Topolino». A tutto c'è un limite. Non all'ironia di DonaldDuck21x, riuscito nell'impresa di far ridere un po' l'Italia in questa estate troppo afosa, costosa e preoccupata. Tranquilli, una soluzione c'è sempre. Parola di Papero.

