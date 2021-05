FACCELE VEDE', IRINA - LA SHAYK A 35 ANNI È ANCORA GNOCCHISSIMA E SI SPARA UN PAIO DI POSE IN TOPLESS SU INSTAGRAM, GIUSTO PER FAR SBARELLARE UN PO' I FOLLOWER - LA STORIA CON RONALDO, LA RELAZIONE FINITA CON BRADLEY COOPER E L'ESPERIENZA DA MAMMA: "CI SONO GIORNI IN CUI MI SVEGLIO E PENSO: ‘OH MIO DIO, NON SO COSA FARE, STO CADENDO A PEZZI’…" (FIGURIAMOCI NOI, IRI'…)

Roberta Cecchi www.cosmopolitan.com

irina shayk 8

Per Irina Shayk il tempo sembra essersi fermato agli anni in cui sfilava, statuaria e meravigliosa, in slip e reggiseno sulla passerella (super glitterata) di Victoria’s Secret, guadagnandosi così sul campo l’etichetta di “angelo più sexy” di tutti i tempi (sorry Kendall Jenner e Miranda Kerr, siete comunque pazzesche).

35 anni e una bellezza mozzafiato che ha fatto girare la testa a due “belli e impossibili” come Cristiano Ronaldo (oggi felicemente sposato con Georgina Rodriguez) e Bradley Cooper (dal quale ha avuto la figlia Lea De Seine), Irina era ed è una delle donne più belle del pianeta, corteggiatissima dalle star di mezzo mondo così come dai brand extra lusso più esclusivi al mondo, che fanno a gara per averla come loro ambassador.

irina shayk 6

È proprio durante uno dei suoi nuovi shooting fotografici che la Shayk si è ritrovata a posare davanti alla fotocamera in topless, con indosso solo un paio di pantaloni bianchi a vita alta super tattici che “nascondevano” (si fa per dire) la parte inferiore del corpo, in modo da spostare lo sguardo più in là.

Mamma mia, ma quanto è bella? Alcune delle foto scattate nel backstage del servizio di moda sono state pubblicate da Irina sulla sua pagina Instagram, dove i fan sono andati immediatamente in brodo di giuggiole davanti a tanta meraviglia (del tutto inaspettata).

In realtà i follower della ex di Cooper sono ormai abituati agli scatti super provocanti postati dalla modella che, proprio poche settimane fa, si era mostrata con indosso una tuta trasparente dall’effetto "vedo non vedo" decisamente hot che, inutile dirlo, ha fatto strage di cuori a suon di like.

irina shayk 4

Una donna bellissima e corteggiatissima la Irina Shayk ma che, dopo la fine della relazione con Bradley (avvenuta in modo amichevole nel 2019), ha deciso di rimanere single per dedicarsi al lavoro di mamma.

“Ci sono giorni in cui mi sveglio e penso: ‘Oh mio Dio, non so cosa fare, sto cadendo a pezzi’” ha spiegato la modella a British Vogue. “Cerco sempre di non stare lontano da mia figlia per più di una settimana, ma non voglio nemmeno essere quel tipo di donna che non è sincera con se stessa, perché amo il mio lavoro e sono cresciuta in una famiglia gestita da donne”.

Ecco perché anche ora che è mamma Irina non ha alcuna intenzione di nascondere la propria sensualità (del resto perché mai dovrebbe?), mostrandosi senza paura o pudori in tutta la sua bellezza che, ancora oggi, la porta a detenere il titolo di "Angelo più sexy di Victoria’s Secret". Chapeau!

