Amedeo Minghi torna con un nuovo album studio, dal titolo Anima Sbiadita. Un'assenza discografica e compositiva durata 8 anni (l'ultimo album La bussola e il cuore è del 2016), ora il ritorno, annunciato qualche mese fa con l'uscita di due singoli (inclusi nel nuovo lavoro).

L'uscita dell'album sarà accompagnata da un tour teatrale, che vedrà sul palco anche un sestetto d'archi.

Il 7 gennaio 2014, Elena Paladino muore improvvisamente nel sonno, lasciando un vuoto profondo nella vita del cantautore. In diverse interviste, Minghi ha espresso il suo dolore per la perdita, affermando che tutte le sue canzoni d'amore sono dedicate a lei. Ha anche raccontato di sentire ancora la presenza della moglie accanto a sé, trovando conforto nella fede. Ha dichiarato: «Ora ci parlo, la saluto, lei sta con me più di prima. Sono credente. Prima, quando era viva, non veniva a tutti i miei concerti, ora c’è sempre».

Riflettendo sulla loro relazione, ha ammesso: «Non sono stato un grande marito, di sciocchezze ne ho fatte tante», rammaricandosi per non poterle più chiedere scusa. La perdita ha influenzato profondamente la sua musica, come testimoniato nell’album "Anima sbiadita". Nonostante il dolore, continua a sentire la presenza di Elena accanto a lui, trovando conforto nella fede.

La fede

Nonostante la sua profonda fede cattolica, Minghi ha recentemente espresso preoccupazione per la perdita di spiritualità nella società contemporanea. In un'intervista ha dichiarato: «Tutti tradiamo il bisogno di spiritualità», sottolineando l'importanza di mantenere viva la dimensione spirituale nella vita quotidiana.

Le figlie

Amedeo Minghi ha due figlie, Annesa e Alma, nate dal matrimonio con Elena Paladino. Annesa lavora nel mondo dello spettacolo come organizzatrice di eventi e wedding planner, mentre Alma ha intrapreso la carriera di giornalista e scrittrice. In un'intervista, Minghi ha spiegato l'origine dei nomi delle figlie: «Annesa è un modo sardo di dire Anna, era il nome di un personaggio di Cime Tempestose. Alma invece significa 'anima'. Abbiamo sempre avuto una predisposizione per il mondo spagnolo». Dopo la scomparsa della moglie nel 2014, Minghi ha sottolineato l'importanza del supporto delle figlie: «Le mie figlie mi hanno aiutato molto».

La malattia

Amedeo Minghi ha affrontato alcuni problemi di salute negli ultimi anni. Nel 2017 è stato ricoverato per un'intossicazione alimentare causata dall'ingestione di cozze. Nel 2020 è stato nuovamente ricoverato per problemi neurologici, alimentando speculazioni su possibili malattie come Parkinson o Alzheimer. Voci che Minghi ha smentito, sottolineando che le informazioni diffuse erano prive di fondamento.

