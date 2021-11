FACCI VS TRAVAGLIO, SECONDO ROUND - IL GIORNALISTA DI "LIBERO": "DOPO AVER RICORDATO CHE IL FATTO QUOTIDIANO PUBBLICÒ LA FAKE NEWS PIÙ DANNOSA DEL DOPOGUERRA, OSSIA CHE ESISTEVA UN'INTERCETTAZIONE DOVE BERLUSCONI DEFINIVA LA MERKEL "CULONA INCHIAVABILE", TRAVAGLIO HA RISPOSTO CHE LORO RACCOLSERO SOLO "UNA VOCE". TRAVAGLIO, SULL'INTERCETTAZIONE, SCRISSE PURE UN'EDITORIALE. E ORA CI HA DEFINITO "FACCE DA CULONA". UN CONSIGLIO: NON PEGGIORI LE COSE, STIA ALMENO MUTO, CONTINUI A RACCATTARE VOCI E CARTACCE E A PESTARE E RACCOGLIERE ALTRE COSE, MUNITO DI SACCHETTO E PALETTA"

Filippo Facci per “Libero quotidiano”

FILIPPO FACCI

Abbiamo scomodato 401 battute di tastiera, martedì, per dire che il Fatto Quotidiano pubblicò la fake news più dannosa del Dopoguerra, ossia che esisteva un'intercettazione dove Berlusconi definiva la Merkel «culona inchiavabile» e che non è mai esistita, appunto. Allora Marco Travaglio, mercoledì, ha scomodato 3643 battute per confermarlo. Ha detto che loro non la pubblicarono: chiaro: non esisteva.

Ha scritto che non scrissero che esistesse (come no: indicarono pure «un punto preciso dei verbali redatti dalla Guardia di Finanza», ore «11,53 del 5 ottobre 2008») e ha scritto che raccolsero solo «una voce» (raccogliere voci e spararle in prima pagina è il loro mestiere) e che «la stessa voce fu raccolta da Selvaggia Lucarelli» (qui ci arrendiamo).

MARCO TRAVAGLIO

Morale: non è colpa loro se la voce circolò in tutto il mondo. Come a dire: se ho il Covid, e vado a rotolarmi in uno stadio di gente, poi non è colpa mia se il virus circola; similitudine inadatta, perché il Covid (virus corona) esiste e fa male, l'intercettazione (virus trojan) non esiste e ha fatto male lo stesso. Travaglio, sull'intercettazione, scrisse pure un'editoriale. E ora ci ha definito «Facce da culona».

Va beh. Un consiglio: non peggiori le cose, stia almeno muto, continui a raccattare voci e cartacce (da pubblicare o da nascondere) e a pestare e raccogliere altre cose, possibilmente munito di sacchetto e paletta.

ANGELA MERKEL SILVIO BERLUSCONI

MERKEL BERLUSCONI BY BENNY