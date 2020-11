Fabiano Minacci per https://www.biccy.it/

FABRIZIO CORONA BARBARA D URSO

Fabrizio Corona ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair e fra le tante cose dette anche una dichiarazione in cui si paragona a Dio.

“Le ho già detto che sono Dio? Vuole una prova? Sono riuscito a portare il mondo fuori, qui dentro. Da casa muovo 4 programmi televisivi, sono mie le 12 storie più importanti degli ultimi mesi, do da lavorare a 15 persone. Nell’ultimo anno avrò fatturato 2 milioni di euro”.

E proprio parlando di soldi, Corona ha snocciolato un po’ di cifre:

il videomessaggio di fabrizio corona per asia argento 3

“La d’Urso mi frutta 50 mila euro e io le ho fatto fare il 26 per cento di share, mentre sulla Rai c’era Conte che spiegava il dpcm. E poi, mi segua, se io non fossi andato a difendermi dalla d’Urso per il video pubblicato da Nina Moric, dove avrei potuto farlo? Tutti i giornali, non solo quelli di gossip, avevano scritto che io picchiavo Carlos, dovevo andare nel palco più popolare che, mi spiace dirlo, è la d’Urso e non Fazio. Di fronte a certe cose non puoi né stare zitto né fare una storia su Instagram. La tv generalista, ancora oggi, amplifica la comunicazione. Travaglio, Mentana e Celentano hanno preso a cuore la mia vicenda di carcerazione perché la d’Urso, a cui promisi la prima intervista dopo il rilascio, ha fatto 30 puntate su di me e le massaie, in un tam tam, hanno cominciato a dire: poverino Corona, poverino Corona, poverino Corona. Così la mia storia è diventato un tema su cui mobilitarsi”.

Ed a domanda diretta del giornalista ‘Quanto denaro non ha guadagnato in queste 2 ore che abbiamo parlato?‘, Corona ha risposto:

fabrizio corona a 'live non e' la d'urso' 7

“Direi 15 mila euro, quelli che mi avrebbe dato Chi se questa intervista l’avessi data a loro”.

50 mila euro da Barbara d’Urso, 15 mila euro da Alfonso Signorini…

fabrizio corona a 'live non e' la d'urso' 6 fabrizio corona a 'live non e' la d'urso' 3 fabrizio corona a 'live non e' la d'urso' 4

FABRIZIO CORONA FABRIZIO CORONA LIBRO