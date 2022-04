Anticipazione da Oggi

anna falchi

«Fiorello? Mi ha tradita. Il mio primo dolore d’amore. Quando è finita, ho dato un mega party in Romagna ed è stata l’ultima volta che ho festeggiato il mio compleanno… se mi ha fatta soffrire? Sì, abbiamo sofferto».

Fresca dei suoi primi 50 anni, compiuti il 22 aprile, Anna Falchi si confida con il settimanale «Oggi» (da domani in edicola) e traccia un bilancio sentimentale che non sempre risulta positivo. Per l’ex marito Stefano Ricucci ha però parole affettuose: «È l’ideale di uomo che tutte vorrebbero accanto. Romantico, generoso, dedicato. Quello è stato il periodo più bello e insieme il più brutto della mia vita». Anna gli è rimasta accanto nel periodo buio, quello del carcere: «Ma dopo è finita semplicemente perché perdi fiducia in una persona. E perché non volevo vivere con l’ansia che potessero suonare il campanello di casa e riportarlo via».

ANNA FALCHI 19

Da oltre un decennio, la Falchi è legata ad Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia e nipote di Bruno Vespa. Solo di recente sono andati a convivere, ma la conduttrice di «I fatti vostri» rivela: «E’ un’esperienza che ci sta mettendo alla prova. Facciamo vite diverse con orari diversi. Non mi sono mai sentita tanto sola da quando siamo insieme. Sembra un paradosso ma è così».

FIORELLO FALCHI

La priorità è l’unica figlia Alyssa, 11 anni, nata dalla relazione con l’imprenditore Denny Montesi: «Lo considero parte della mia famiglia, un parente acquisito. È una persona su cui posso contare».

