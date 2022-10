LA FALCHI VA, SENZA CATENE - ANDREA RUGGIERI, EX DEPUTATO DI FORZA ITALIA, A “UN GIORNO DA PECORA”: “CON ANNA FALCHI CI SIAMO LASCIATI. E’ STATA UNA ROTTURA DOLOROSA, LEI NE HA PARLATO COI GIORNALISTI INVECE CHE CON ME. LE VORRO' SEMPRE BENE MA A CONTI FATTI CI HO GUADAGNATO IO…”

Da Un Giorno da Pecora

“Con Anna ci siamo lasciati, è stata una cosa dolorosa, come sempre quando finiscono queste storie. Io poi avevo decretato che quella sarebbe stata la mia famiglia e quindi mi fa ancora meno piacere”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Andrea Ruggeri, ex deputato ed ex compagno di Anna Falchi, che alla trasmissione di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari ha raccontato alcuni aspetti della fine della relazione con la showgirl.

“E poi ci sono le modalità con cui è finita: lei ha parlato coi giornalisti facendo interviste che mi ha tenuto nascoste invece che con me, e questo è stato ancora meno simpatico. Alla fine a conti fatti credo di averci guadagnato io”. Siete rimasti amici? “Non si resta amici quando si sta insieme così tanto. E' andata così, fa parte della vita – ha concluso Ruggeri a Un Giorno da Pecora, e io comunque ad Anna vorrò sempre bene”.

