E FALLA UN’ALTRA SCULETTATA! - PATAPUM! AI “FATTI VOSTRI” DOVE ANNA FALCHI HA FATTO CADERE ROVINOSAMENTE A TERRA IL PROFITEROLE PREPARATO DA ERNST KNAM: MENTRE LEI CONTINUAVA AD ANCHEGGIARE PER FARSI RIPRENDERE DALLA TELECAMERA, LA CREAZIONE DEL PASTICCERE È SCIVOLATA FINENDO PER SPIACCICARSI A TERRA DAVANTI ALLO SGUARDO SORPRESO DI SALVO SOTTILE – QUALCUNO HA TENTATO DI METTERCI UNA PEZZA RECUPERANDO IL DOLCE, MA… - VIDEO

Roberto Mallò per www.davidemaggio.it

Mai affidare una torta di profiterole appena ’sfornata’ ad Anna Falchi. Nel corso della puntata odierna de I Fatti Vostri, la conduttrice ha infatti rovesciato maldestramente a terra l’allettante dolce appena preparato da Ernst Knam, generando un momento di forte imbarazzo.

Dopo aver mostrato ai telespettatori la ricetta, preparata accuratamente insieme alla moglie Alessandra, Ernst ha affidato la torta alla Falchi, che così si è prontamente avvicinata a Salvo Sottile, Emanuela Aureli ed Umberto Broccoli per mostrarla a favore di telecamera:

“Guardate quanto è bella, eh. (…) Secondo me è sufficiente giusto per il pubblico. Una pallina per uno“.

Spalleggiata da Sottile – “Idea apprezzata, perché qua il professore se li magna tutti i profiterole” – Anna ha cominciato a sventolare la torta, facendola cadere rovinosamente sul pavimento. Da un lato il pubblico è scoppiato in un rumoroso “no,” dall’altro sempre Salvo ha cercato di riportare il tutto alla calma:

“Incredibile al Cibali… La creazione di Ernst Knam è caduta. (…) Allora non sono l’unico che fa cadere le cose… La base è scivolosa“.

Alla Falchi non è restato altro da fare se non scusarsi:

“Knam… sacrilegio! Mi dispiace“.

“Finirà a torte in faccia anche oggi“, ha concluso ironicamente Sottile. Almeno così, date le dimensioni ridotte della torta, i componenti del pubblico non hanno dovuto “litigare” su chi avrebbe dovuto mangiarla o no. Anche se, forse, Knam non sarà dello stesso parere.

