FALLON IN LOVE FOR MANESKIN! – LA BAND ROMANA TORNA OSPITE AL "TONIGHT SHOW", MA MANCA LA PARTE MIGLIORE: LA BASSISTA, VICTORIA DE ANGELIS, ERA ASSENTE PER UN PROBLEMA DI SALUTE – IL CONDUTTORE NE APPROFITTA PER VESTIRSI DA DONNA (NON VEDEVA L’ORA) E PRENDERE IL SUO POSTO. PERDONACI JIMMY, MA PREFERIAMO L’ORIGINALE – IL VIDEO DELL’ESIBIZIONE

Da www.fanpage.it

i maneskin suonano con jimmy fallon 8

I Maneskin sono stati ospiti per la seconda volta in pochi mesi al Tonight Show di Jimmy Fallon, una delle principali trasmissioni americane, suonando il loro ultimo singolo "Supermodel". La band ormai è di casa nella trasmissione al punto che a causa di un problema di salute di Victoria, il conduttore stesso ha preso il posto della bassista, suonando sul palco con loro e facendolo diventare uno spettacolo nello spettacolo.

i maneskin suonano con jimmy fallon 9

La band capitanata da Damiano, quindi, potrà mettere a curriculum anche un pezzetto di tv musicale americana, visto che sebbene non sia la prima volta non capita ogni sera che Fallon si esibisca sul palco con le varie band.

Il conduttore aveva creato una clip per spiegare che Victoria non stava bene e che avrebbe dovuto prendere lui il posto della bassista sul palco e in trasmissione si è presentato con una parrucca bionda, presentando così la performance: "Benvenuti al Tonight Show, i Maneskin suoneranno stasera e questa è una storia vera: questa mattina abbiamo saputo che Victoria non avrebbe potuto essere qui perché è malata, sta bene ma loro avevano bisogno di un bassista così mi hanno chiesto se avessi potuto suonare.

jimmy fallon vestito da victoria dei maneskin 1

È veramente successo stamattina alle 11 e mi hanno mostrato come fare e ho capito, quindi posso farcela, posso fare questa cosa per Vic, posso fare questa cosa per il Rock & Roll e posso farlo per il mondo".

A quel punto è partita l'esibizione con Fallon che sul palco ripeteva quello che solitamente vediamo fare proprio a Victoria. Non è chiaro cosa abbia la musicista che su Instagram ha postato delle immagini scrivendo che si era svegliata stanca, ma non dando alcuna informazione in più.

i maneskin suonano con jimmy fallon 11

La band si è esibita con il loro ultimo singolo "Supermodel" , canzone scritta da Max Martin, Re Mida del pop contemporaneo, che avevano presentato per la prima volta live sul palco dell'ultima edizione dell'Eurovision che si è tenuta a Torino. Intanto prima dell'esibizione in tv, la band, che pochi giorni fa ha vinto il premio come Top Rock Song ai Billboard Music Awards ha fatto un giro di radio e ospitate americane, confermandosi come la band italiana più amata all'estero.

i maneskin suonano con jimmy fallon 6 i maneskin suonano con jimmy fallon 7 i maneskin suonano con jimmy fallon 4 i maneskin suonano con jimmy fallon 3 jimmy fallon vestito da victoria dei maneskin 3 maneskin jimmy fallon jimmy fallon vestito da victoria dei maneskin 2 i maneskin suonano con jimmy fallon 2 i maneskin suonano con jimmy fallon 10 i maneskin suonano con jimmy fallon 1 i maneskin suonano con jimmy fallon 5