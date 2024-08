14 ago 2024 17:10

FASCISTELLI GIÙ PER IL “TUBO” – DOPO L’INCHIESTA DEL “NEW YORK TIMES” SUL GRUPPO DI ESTREMA DESTRA PORTOGHESE "1143", IL LORO CANALE YOUTUBE È STATO SOSPESO - NON È LA PRIMA VOLTA CHE GLI ESTREMISTI VENGONO BLOCCATI SUI SOCIAL, ERA GIA' CAPITATO SU "X" - A FEBBRAIO, "1143" AVEVA ORGANIZZATO LA MARCIA DI LISBONA "CONTRO L'ISLAMIZZAZIONE DELL'EUROPA" - IL FASCISTELLO IN CHIEF, MÁRIO MACHADO, È STATO IN GALERA PER DISCRIMINAZIONE RAZZIALE, VIOLENZA, SEQUESTRO, ESTORSIONE E PORTO ABUSIVO DI ARMI...