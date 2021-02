FATE LARGO A NICOLE ANISTON: 33 ANNI, UN CORPO FORGIATO TRA PALESTRA E CHIRURGO, 3,2 MILIONI DI FOLLOWER E UNA VAGA SOMIGLIANZA CON ILARY BLASI - BARBARA COSTA: “HA RIFATTO IL SENO 3 VOLTE, LA PRIMA A AUMENTARLO, LA SECONDA A PERFEZIONARLO, FINO A TOGLIERE LE PROTESI E A RIDURSELO - FA PARTE DEL "VECCHIO" GRUPPO DI PORNOSTAR SU CUI GLI AGENTI PREMEVANO AFFINCHÉ SI POMPASSERO LE TETTE: PIÙ TETTE, PIÙ INGAGGI E PIÙ GUADAGNI, ERA QUESTO IL LEITMOTIV IN VOGA FINO A QUALCHE TEMPO FA…” - FOTO + VIDEO

NICOLE ANISTON - VIDEO:

https://bit.ly/3dSzsye

https://bit.ly/3bKOgfN

https://bit.ly/3uzg9zP

Barbara Costa per Dagospia

nicole aniston 14

“Noiosa”, “ripetitiva”, “basta con questi video solo per i fan!”, “ma quando riaprono i set?”, “vogliamo di più!!!”. Si intravedono segni pericolosi di crisi della s*ga in questi post che, in verità, sono pochi, e però fanno la voce grossa. Sono i fan del porno in rivolta perché stufi della migrazione delle attrici porno sui social. Da un anno le pornostar lavorano in prevalenza lì, dando ai loro fan allupati video porno a pagamento. Video per lo più solisti, assoli girati a casa, tra le mura domestiche, in abbonamento, compresi i video che le pornostar girano in esclusiva, e i cui costi sono a loro discrezione.

Ci sono fan porno che di questa nuova tendenza si sono rotti le scatole. Non ci stanno più, e si fanno sentire coi megafoni che hanno a disposizione: post e tweet. Le pornostar amatorial ne sono esenti, loro resistono, anzi, ascendono: quelle prese di mira sono le professioniste, come Nicole Aniston.

nicole aniston 4

Tale bellezza suprema, 33 anni, nel porno da 11, è famosa in Italia per la sua somiglianza con la nostra Ilary Blasi (i porno-fan più assidui ricorderanno quel falso sex-tape in cui una creduta Ilary Blasi appariva come mamma l’ha fatta, sotto la doccia: in realtà era un video di Nicole), rassomiglianza andata a farsi benedire con le evidenti, differenti estetiche strade prese dalle due dive, e però: Nicole Aniston col suo fisico tutto fitness e sole e vitamine, nel porno è al top da anni (ha 3,2 milioni di followers solo su Instagram).

E allora? Ci sono fan che escono dal coro allupato e ululano altrove, e la loro è una insofferenza anche giustificata. Infatti: che faresti tu, fan accanito non porno ma… mettiamo… di una attrice mainstream, e questa attrice non recitasse più sui set, ma soltanto per te, su un social a cui tu ti abboni, e ti vedi e paghi i video che lei fa, e però questi video si rivelano la solita solfa?

face to face nicole aniston

È quello che i porno-fan rimproverano alle pornostar più celebri, pornanti in casa, a volte a due ma a letto (sempre), a gambe larghe sul tavolo o sul lavello della cucina (sempre), fanno spogliarello in bagno a cui segue doccia bollente (sempre), e si accarezzano (sempre), e ti ammiccano (sempre), e mugolano e… basta, non se ne può più! Va ammesso: noi del porno siamo fan viziati, ma è il porno che ci vizia!

nicole aniston 15

Se sei un appassionato delle grandi porno produzioni, girate in studios, ti è stata sempre garantita la più ampia varietà di trame, situazioni, personaggi, effetti speciali, conditi da sesso di prim’ordine il più vario, lontano anni luce dall’amatorial, e dalle pareti di casa tua. Sono invero i porno a cui Nicole Aniston ha abituato i suoi fan, lei, la regina delle sfarzose porno-parody firmate Axel Braun.

Se sei un sincero fan del porno, sei scassap*lle e esigente: e infatti Nicole è stata già caz*iata dai fan, quando decise di girare solo lesbo e, di nuovo, per la sua insofferenza a ingioiare sperma, o di sputarlo infastidita (ma sono venerati i suoi porno coi maschioni neri, e il suo primo anale, girato quasi 4 anni fa, non smette di essere visto). Forse Nicole paga anche il suo corpo… fuori moda. Può apparir bestemmia, eppure… come negarlo?

nicole aniston 17

Il modello vamp accende ma perde colpi, bastonato dai social. Se per 10 anni le forme a clessidra hanno dettato legge, è oggi l’infinita varietà – e riflessa accessibilità – dei corpi che si mostrano sui social a dare filo da torcere alle fatalone irraggiungibili come Nicole Aniston, col suo corpo perfetto conquistato in palestra, e con accorgimenti chirurgici. Nicole Aniston ha rifatto il seno 3 volte, la prima a aumentarlo, la seconda a perfezionarlo, fino a togliere le protesi e a ridurselo (dicono) lipofillandoselo (e chiedendo previo-parere social ai fan).

Nicole fa parte del "vecchio" gruppo di pornostar su cui – è lei a rivelarlo, al Daily Beast – gli agenti premevano affinché si pompassero le tette: più tette, più ingaggi porno, più guadagni, era questo il leitmotiv in voga fino a qualche tempo fa, leitmotiv andato a farsi f*ttere con la armata social.

nicole aniston ig 2

Proporre al pubblico un corpo anche rifatto ma secondo altri canoni, ma di più esibendo al pubblico un corpo con le sue (im)perfezioni, ha oscurato il modello bambolona californiana che, per carità, trova posto nel porno, ma non più come prima. E allora, che fare, della porno-noia sui social? Passata l’emergenza pandemica, vaccinato pure il mondo del porno, si tornerà a girare sui set come e più di prima. Sono le orge, le ammucchiate che mancano! Se penso a tutti quei sederi, e liquidi, e caz*i e vagine inoperanti, in forzata aspettativa, e che non aspettano che tornare in ere... azione!

nicole aniston ig 1

nicole aniston (1) nicole aniston ig 3 nicole aniston lesbian porn video nicole aniston 12 nicole aniston ig 7 nicole aniston 7 nicole aniston 16 nicole aniston 2 nicole aniston 3 nicole aniston selfie nicole aniston 1 nicole aniston ig 5 nicole aniston 10 nicole aniston ig 4 nicole aniston 11 nicole aniston 13 nicole aniston lato b tw nicole aniston lesbian kiss video 1 nicole aniston 22 sexxxploitation of nicole aniston nicole aniston 20 nicole aniston ig nicole aniston 21 nicole aniston tw (2) nicole aniston ig 6 nicole aniston nicole aniston selfie bagno nicole aniston tw 1 nicole aniston brandi love porn video nicole aniston tw nicole aniston 23 nicole aniston lato b ig nicole aniston 9 nicole aniston 8 pse nicole aniston nicole aniston 24 nicole aniston 18 nicole aniston (2) nicole aniston 19 nicole aniston 6